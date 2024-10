A Palermo si corre la “XI Palermo International Half Marathon”, in programma domenica 20 ottobre. L’ufficio Traffico e mobilità ordinaria ha emesso ieri un’ordinanza che dispone la limitazione della circolazione veicolare e della sosta in diverse vie e piazze cittadine, in occasione della manifestazione. Per viale Regina Elena (tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene), via Glauco e via Anadiomene l’ordinanza di chiusura al transito veicolare sarà in vigore già da sabato 19. Per tutte le altre vie e piazze indicate nel provvedimento, la limitazione sarà valida nella giornata di domenica 20. Ecco un riepilogo di tutti i provvedimenti:

1. Chiusura al transito veicolare dalle 09:00 del 19 ottobre 2024 alle 18:30 del 20 ottobre 2024 (e comunque sino a cessate esigenze):

Viale Regina Elena (tratto tra via Glauco e via Anadiomene): Chiusura totale al transito e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati. I veicoli provenienti da Piazza Valdesi e traverse dovranno svoltare a sinistra in via Glauco.

Via Glauco: Senso unico di marcia verso via Principe di Scalea con stop e obbligo di svolta a destra all’intersezione.

Via Anadiomene: Senso unico di marcia da via Principe di Scalea a viale Regina Elena con obbligo di svolta a sinistra verso via Teti.

2. Chiusura al transito veicolare dalle 08:00 alle 12:30 del 20 ottobre 2024 (e comunque sino a cessate esigenze):

Viale Regina Elena (tratto tra via Anadiomene e piazza Valdesi): Chiusura totale al transito (andata e ritorno).

Piazza Valdesi: Chiusura totale al transito (andata e ritorno), escluso il tratto a destra tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia.

Viale delle Palme (tratto da via Principessa Jolanda a viale Margherita di Savoia): Chiusura totale al transito.

Viale Margherita di Savoia:

Tratto da Piazza Valdesi a viale Venere: chiusura corsia lato sinistro (discesa verso Mondello).

Tratto da viale Venere a viale Diana: chiusura totale in entrambi i sensi di marcia. Riapertura del tratto viale Venere/via Mater Dolorosa (lato valle) dopo il passaggio dell’ultimo concorrente. Obbligo per i veicoli provenienti da Mondello di svoltare a destra in viale Venere verso Palermo centro fino a via Mater Dolorosa (fino alla riapertura del tratto sopracitato).

Viale Venere (tratto da via Mariano Alliata a viale Margherita di Savoia): Chiusura totale. Riapertura dopo il passaggio dell’ultimo concorrente in viale Margherita di Savoia (corsia verso via Mater Dolorosa).

Viale Diana (tratto tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni): Chiusura totale (andata e ritorno), compresi varchi e stradelle interne al Parco della Favorita.

Via della Favorita (tratto tra largo Willy Brandt e cancello Est della Favorita): Chiusura totale.

Largo Willy Brandt: Chiusura totale.

Viale Ercole (da cancello Giusino a viale del Fante + prolungamento fino a piazza dei Quartieri): Chiusura totale, compresi varchi e stradelle interne al Parco della Favorita.

Piazza dei Quartieri: Chiusura totale.

Ingresso Villa Niscemi (direzione viale Ercole): Chiusura.

Via Case Rocca (collegamento viale del Fante/viale Ercole): Chiusura.

Piazza Leoni (tratto tra viale Ercole e via dell’Artigliere – carreggiata contromano): Chiusura durante il passaggio degli atleti (andata e ritorno).

Via dell’Artigliere (tratto tra piazza Leoni e piazza Vittorio Veneto – carreggiata contromano): Chiusura.

Via del Bersagliere (tratto tra piazza Don Bosco e via dell’Artigliere): Chiusura totale. Segnaletica di “strada senza uscita” all’imbocco da piazza Don Bosco.

Via del Granatiere (tratto tra via G. le A. di Giorgio e piazza Vittorio Veneto): Chiusura totale. Segnaletica di “strada senza uscita” all’imbocco da via Gen. A. Di Giorgio.

Piazza Vittorio Veneto (lato valle, tratto tra via dell’Artigliere e via Libertà): Chiusura per il passaggio degli atleti (andata e ritorno). Consentito il transito da viale Croce Rossa verso via Brigata Verona.

Via della Libertà (tratto da piazza Vittorio Veneto a piazza Castelnuovo/Ruggero Settimo – carreggiata centrale): Chiusura (andata e ritorno). Segnaletica di “strada senza uscita” nelle strade confluenti. Sospensione dell’utilizzo della pista ciclabile e divieto di transito a bici e velocipedi.

Piazza Castelnuovo:

Semicarreggiata lato piazza (tratto via Libertà – via Dante).

Strada retrostante il Palchetto della Musica (prolungamento via XX Settembre).

Ansa taxi adiacente l’area pedonale.

I veicoli provenienti dalla laterale di monte di via della Libertà potranno proseguire sulla semicarreggiata destra verso via Dante.

Via Dante (tratto tra via N. Garzilli e piazza Castelnuovo): Chiusura semicarreggiata.

Via Guarino Amelia: Chiusura totale.

Via Folengo: Chiusura totale.

Via P.V. Panascia: Chiusura totale.

Via Turati (tratto tra via Libertà e piazza L. Sturzo): Chiusura semicarreggiata lato Teatro Politeama. I veicoli provenienti da via Turati potranno proseguire sulla laterale di mare di via Libertà.

Viale Principe di Scalea (tratto tra viale Galatea e piazza Valdesi): Segnaletica di “strada senza uscita” nelle strade confluenti in viale Regina Elena.

3. Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 06:30 alle 12:30 del 20 ottobre 2024 (e comunque sino al termine della manifestazione):

Piazza Vittorio Veneto (intera)

Via dell’Artigliere (intera)

Via del Granatiere (intera)

Piazza Castelnuovo (tratto via Libertà – via XX Settembre + ansa taxi)

Via XX Settembre (lato destro, direzione via Giosuè Carducci – eccetto 12 posti taxi in senso obliquo)

Via Guarino Amelia (intera)

Via Folengo (intera)

Via P.V. Panascia (intera)

Via Turati (intera)

Viale Margherita di Savoia (intero)

Viale Regina Elena (intero)

Piazza Valdesi (intera)

Piazza dei Quartieri (intera)

Via della Favorita (intera)

Largo Willy Brandt (intero)

Piazza Pallavicino (tratto tra via Mater Dolorosa, via Castelforte, via Trapani Pescia e via Giuseppe Sorge)

4. Ulteriori provvedimenti dalle 06:30 alle 12:30 del 20 ottobre 2024 (e comunque sino al termine della manifestazione):

Via della Libertà (tratto piazza Ruggero Settimo/Castelnuovo – piazza Mordini/Crispi – carreggiate laterali): Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro (seguendo il senso di marcia).

Via Mater Dolorosa (tratto da viale Margherita di Savoia a via Marinai Alliata/via dietro la Parrocchia): Senso unico di marcia, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati. I residenti dovranno accedere da via Camarina. Segnaletica di preavviso in Piazza Pallavicino.

Via Paolo Giaccone (imbocco da via Camarina): Segnaletica di “strada senza uscita”.

Via Sebastiano Bosio (imbocco da via Camarina): Segnaletica di “strada senza uscita”.

Like this: Like Loading...