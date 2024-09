Sferracavallo si appresta a celebrare i suoi Santi Patroni, Cosma e Damiano, con la 177esima edizione della festa patronale. Le celebrazioni avranno inizio lunedì 16 settembre con l’avvio delle visite agli ammalati con le reliquie dei Santi. I festeggiamenti entreranno nel vivo a partire da sabato, data in cui saranno implementate anche le modifiche alla viabilità.

Modifiche alla Viabilità

Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, l’Ufficio Traffico del Comune ha emanato un’ordinanza che prevede limitazioni alla circolazione veicolare in diverse strade del quartiere fino al 1 ottobre.

Chiusure Stradali nei Giorni Festivi

Venerdì 27 settembre, dalle 16 alle 24, e domenica 29 settembre dalle 12.30 alle 6 di lunedì 30 settembre, saranno chiuse al traffico veicolare le seguenti strade: via Plauto, da via Leone a via Torretta; via Torretta; piazza Sferracavallo; piazzetta Sferracavallo; via Sferracavallo, da piazzetta Sferracavallo fino a via dell’Arancio; via Scalo di Sferracavallo (i veicoli provenienti da via Barcarello dovranno immettersi nella via Virgilio).

Limitazioni Serali

Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, dalle 19 alle 24; giovedì 26 settembre, dalle 17 alle 24; sabato 28 settembre dalle 18 alle 24; lunedì 30 settembre, dalle 19 alle 24, saranno in vigore le seguenti chiusure: via Scalo di Sferracavallo (i veicoli provenienti da via Barcarello dovranno immettersi nella via Virgilio); via Dammuso, da Via Terenzio a via Amorello (i veicoli provenienti dalla via Dammuso saranno deviati in via Terenzio); piazza Sferracavallo, piazzetta Sferracavallo, tra via del Mandarino e piazza Sferracavallo/via Tacito, esclusa la corsia di monte con direzione Palermo, con divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati del tratto (i veicoli provenienti da via Sferracavallo dovranno immettersi in via del Mandarino con direzione Barcarello); via Torretta, dal civico 2 al civico 64.

Divieti di Sosta

Inoltre, fino martedì primo ottobre sarà attivo il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 in via Torretta, dal civico 9 al civico 58 ambo i lati e sull’intero slargo difronte ai civici 66 e 98. A partire dal 26 settembre e fino al 30 settembre, in via Torretta di fronte ai civici 66 e 98, sarà vietato il transito sia veicolare che pedonale per consentire la realizzazione di 9 posti auto in parallelo.

Viabilità Alternativa

L’ordinanza specifica che, a seguito delle chiusure, il traffico veicolare diretto a Sferracavallo dovrà utilizzare il percorso alternativo via Arancio-via del Cedro-viale Leone-via Plauto. I residenti potranno circolare compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni, accedendo a Sferracavallo da via Schillaci e uscendo da via del Mandarino con obbligo di svolta a sinistra, poiché via Dammuso sarà interdetta al traffico. Segnaletica specifica indicherà le deviazioni all’altezza di piazza Tommaso Natale, piazza delle Mandorle, in via Rosario Nicoletti (direzione Sferracavallo) e in Via Plauto (direzione Palermo centro).

