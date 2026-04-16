L'incontro a Palazzo dei Normanni

L’Avv. Michele Pivetti Gagliardi, Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (SIS), ha incontrato oggi, a Palazzo dei Normanni, l’On. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Nel corso del colloquio, l’Amministratore Unico ha illustrato l’assetto societario e operativo della SIS, i programmi in corso e gli obiettivi strategici dei due poli infrastrutturali gestiti dalla Società: l’Interporto di Catania-Bicocca e l’Interporto di Termini Imerese.

Al termine dell’incontro, il Presidente Galvagno ha manifestato piena convergenza sulla rilevanza strategica della SIS per l’intermodalità e i trasporti in Sicilia, riconoscendo il ruolo della Società come nodo infrastrutturale di interesse regionale e nazionale. Il Presidente dell’ARS ha espresso la propria vicinanza istituzionale alla Società, confermando la volontà di sostenere, nell’ambito delle proprie competenze, la crescita degli interporti a beneficio dell’intero territorio siciliano.

«Lo sviluppo della SIS — ha dichiarato l’Avv. Michele Pivetti Gagliardi — riverbera direttamente sullo sviluppo economico e industriale dell’intera Sicilia. Il sostegno del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana rappresenta un segnale importante per il percorso di valorizzazione che stiamo portando avanti, a beneficio tanto dell’area catanese quanto di quella di Termini Imerese».

La SIS è la società partecipata dalla Regione Siciliana responsabile della realizzazione e della gestione delle infrastrutture interportuali in Sicilia. Gli interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese sono opere di interesse nazionale, previste dalla Legge Obiettivo e inserite nei corridoi di trasporto europei TEN-T (Trans-European Transport Networks), con funzione di raccordo intermodale tra la rete ferroviaria RFI, il sistema portuale e le principali arterie stradali dell’isola.