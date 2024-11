L’assessore alle Attività Produttive di Palermo, Giuliano Forzinetti, è stato vittima di un atto intimidatorio. Due giorni fa, l’assessore ha trovato la sua auto, parcheggiata nei pressi degli uffici comunali di via Ugo La Malfa, con le portiere rigate, probabilmente con una chiave o un oggetto appuntito. L’atto vandalico è stato denunciato alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini per accertare la natura del gesto e individuare i responsabili.

Le indagini e le possibili motivazioni

Al momento, gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui quella di un atto intimidatorio legato all’attività di verifica avviata dall’assessore Forzinetti sulla Fiera del Mediterraneo. L’attività ispettiva si concentra sulla presenza di operatori abusivi all’interno della struttura, in vista di un imminente evento natalizio organizzato dal Comune. Si ipotizza che l’atto vandalico possa essere una reazione da parte di soggetti interessati a ostacolare l’azione di controllo e ripristino della legalità all’interno della Fiera.

Solidarietà dal sindaco Lagalla e dal partito

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso la sua piena solidarietà all’assessore Forzinetti, condannando fermamente l’episodio. Il sindaco ha sottolineato che l’impegno per il rilancio e il ripristino della legalità nella Fiera del Mediterraneo è una priorità per l’intera amministrazione comunale. Anche il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, e il segretario regionale, Stefano Cirillo, hanno espresso solidarietà a Forzinetti, ribadendo l’impegno del partito per la legalità e il rispetto delle regole. Il gruppo consiliare della DC al Comune di Palermo ha inoltre ribadito la propria vicinanza all’assessore, sottolineando che l’atto intimidatorio non scalfirà l’impegno del partito per la legalità e l’azione a favore della città. Hanno assicurato che continueranno a lavorare con determinazione per il bene di Palermo e dei suoi cittadini. L’episodio ha suscitato preoccupazione e condanna da parte dell’intera comunità politica palermitana.

L’impegno per la legalità

L’assessore Forzinetti, rappresentante della Democrazia Cristiana in seno alla giunta comunale, ha ribadito il suo impegno nel portare avanti le attività di controllo e verifica, nonostante l’atto intimidatorio subito. Ha affermato che l’azione dell’amministrazione comunale proseguirà con fermezza e determinazione, al fine di garantire il rispetto della legalità e la tutela degli interessi della città.

