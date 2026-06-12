“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle migliaia di persone che, in queste ore difficili, mi hanno espresso vicinanza, affetto e solidarietà. Il vostro sostegno rappresenta una forza preziosa e un segnale importante di fiducia nei valori della legalità e della convivenza civile. Allo stesso tempo, voglio lanciare un messaggio chiaro a chi, attraverso intimidazioni, minacce e comportamenti criminali, pensa di poter diffondere paura e condizionare la vita delle persone”.

Lo dice Tommaso Dragotto presidente di Sicily by Car vittima di tre atti intimidatori. All’imprenditore è stata assegnata la scorta dalla prefettura.

“La paura non può e non deve prevalere. Nessun atto delinquenziale riuscirà a piegare la determinazione di chi crede nel rispetto delle regole, nella libertà e nella dignità del lavoro – aggiunge l’imprenditore – Questi comportamenti non colpiscono soltanto le singole vittime. Danneggiano i piccoli imprenditori che ogni giorno affrontano sacrifici per creare lavoro e sviluppo, e arrecano un grave danno all’immagine e al futuro della Sicilia e, in particolare, di Palermo, una terra che merita di essere conosciuta per il talento, l’onestà e la straordinaria capacità di riscatto della sua gente. Continuerò a fare la mia parte con serenità, responsabilità e determinazione, confidando nella giustizia e nella forza di una comunità che non intende arrendersi all’illegalità”.