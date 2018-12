Informato delle operazioni di scarico compiute in queste ore alla diga Rosamarina, dove circa 2 milioni di metri cubi d’acqua sono stati lasciati defluire dagli scarichi di fondo, il Sindaco Leoluca Orlando ha dato mandato all’Amap di prendere contatto con la struttura regionale e, come già avvenuto per l’acquedotto di Scillato, mettere a disposizione ogni risorsa possibile per supportare l’attività del Commissario per l’emergenza idrica.

L’Amministratrice unica dell’Azienda Maria Prestigiacomo ha confermato che “da parte dell’AMAP vi è il massimo impegno e la massima disponibilità a collaborare con la Regione perché è fondamentale prevenire una nuova emergenza idrica, superando la logica delle competenze e delle strettoie burocratiche. L’obiettivo comune deve essere quello di rendere al più presto e al meglio efficienti tutti gli invasi e tutte le reti sfruttando le risorse disponibili e dotando il nostro territorio di impianti sicuri”.