Ufficializzata la nomina di Iolanda Riolo come Referente della Delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario nel corso di un incontro tenutosi oggi a Palermo con la Presidente e fondatrice della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, le rappresentanti delle Delegazioni Provinciali e le associate siciliane della Fondazione. L’imprenditrice siciliana nel settore dell’Automotive, Presidente e Titolare del Gruppo Riolo nonché Cavaliere del Lavoro guiderà la delegazione siciliana della Fondazione Marisa Bellisario.

“Conosco Iolanda Riolo e non ho dubbi che la sua guida sarà preziosa per la crescita della Fondazione Bellisario in una regione a cui tengo molto come la Sicilia. Con lei metteremo in cantiere le prossime iniziative sul territorio: eventi e incontri dedicati alla leadership, all’imprenditoria e all’occupazione femminili, alla politica e all’economia nonché iniziative culturali. A lei vanno quindi il mio benvenuto e le mie congratulazioni”.

La Fondazione

La Fondazione Marisa Bellisario nasce nel 1989, da un’idea di Lella Golfo con l’obiettivo di sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzarne il merito e il talento, favorire le carriere al femminile, sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e l’economia al raggiungimento di condizioni di reale pari opportunità. Oggi è un network presente in tutta Italia con migliaia di manager, imprenditrici, professioniste: un laboratorio di confronto crescita e scambio d’idee ed esperienze che aiuta a leggere e comprendere la realtà e a trovare le soluzioni per “cambiare passo” e rendere le donne protagoniste del loro tempo.

I complimenti a Iolanda Riolo

“Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Iolanda Riolo per la nomina a referente della Delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario. Si tratta di un riconoscimento importante che premia il suo percorso imprenditoriale e il suo impegno nel territorio” dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

“La sua esperienza, maturata alla guida del Gruppo Riolo e consolidata nel ruolo di presidente di Irfis, rappresenta un valore aggiunto per promuovere modelli di leadership femminile e sostenere nuove opportunità di crescita e occupazione. Il lavoro portato avanti in questi anni testimonia attenzione concreta allo sviluppo economico della Sicilia, in particolare sul fronte del sostegno alle imprese e dell’accesso al credito”.

“La Fondazione Marisa Bellisario svolge da anni un lavoro prezioso per la valorizzazione del talento femminile. Rafforzarne la presenza in Sicilia significa investire su competenze, innovazione e inclusione, elementi fondamentali per la crescita del nostro territorio”.

“Come assessorato – conclude Tamajo – continueremo a sostenere tutte le iniziative che favoriscono l’imprenditoria femminile e la piena partecipazione delle donne al mondo del lavoro”.