A giorni la firma sulla nuova gestione

Passaggio di consegne indolore nella gestione dell’ipermercato del Conca d’oro di Palermo, salvi posti di lavoro e contratti. A darne conferma i sindacati che hanno seguito i vari passaggi e che hanno avuto rassicurazioni in tal senso. La nuova società subentrante si sarebbe fatta già carico di tutto il personale in servizio, quindi salvaguardandolo. Non solo: anche il contratto resterà quello attuale, già concordato in passato con le parti sociali. Ovviamente c’è la soddisfazione per questo ennesimo passaggio che investe l’ipermercato del Conca d’oro e i suoi lavoratori, spesso finiti al centro di trattative poco rasserenanti. Un clima quindi spesso teso che ha dato molte preoccupazioni agli impiegati.

Chi gestirà adesso

La Abbate Ipermercati srl gestirà l’ipermercato a marchio “Spazio Conad” del centro commerciale Conca D’Oro subentrando alla società Pianeta Cospea srl. L’operazione commerciale, da quanto si apprende, dovrebbe perfezionarsi intorno alla metà del mese di giugno prossimo, quindi fra qualche giorno.

Stesse condizioni

“Tutti i lavoratori in forza al momento del passaggio da una società all’altra – dichiara Stefano Spitalieri, segretario generale Fisascat Cisl Palermo Trapani – transiteranno in continuità alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore alla data del subentro della Abbate Ipermercati srl. Quindi si manterrà l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil”.

Operazione di mercato

L’operazione commerciale sembrerebbe ricondursi anche all’intenzione della Abbate Ipermercati srl di immettersi in quote di mercato della distribuzione alimentare consolidate. “Negli ultimi anni – continua Spitalieri – l’ipermercato del Conca D’Oro è stato oggetto di un continuo susseguirsi di procedure di passaggi di ramo di azienda. Situazioni che hanno tenuto col fiato sospeso i lavoratori e di ricorso ad ammortizzatori sociali. Col perfezionarsi della procedura e del conseguente trasferimento dei lavoratori alla società subentrante – conclude Spitalieri – per quanto ci riguarda, non esaurisce l’attenzione con cui continueremo a seguire i lavoratori che meritano serenità e stabilità lavorativa”.

Like this: Like Loading...