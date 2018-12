A partire da sabato

E’ tutto pronto per l’esordio dell’isola pedonale in piazza Marina di Sferracavallo; la segnaletica è già stata collocata sul posto per darne conoscenza alla cittadinanza.

Dalle 19 di sabato 22 dicembre in piazza Marina di Sferracavallo, nei giorni prefestivi e festivi, da sabato 22 dicembre 2018 a martedì 1 gennaio 2019, saranno istituiti nell’intera piazza il divieto di sosta con rimozione coatta e la chiusura al transito veicolare, secondo un calendario di date e orari di vigenza stabilito dall’ordinanza n. 1588/18.

I provvedimenti saranno dunque in vigore: dalle ore 19 alle ore 23 nei seguenti giorni: sabato 22 dicembre, lunedì 24 dicembre, sabato 29 dicembre, lunedì 31 dicembre.

dalle ore 12 alle ore 22 di domenica 23 dicembre, i giorni di Natale e S. Stefano, domenica 30 dicembre e martedì 1 gennaio 2019.

Per facilitare il raggiungimento della piazza è stato istituito un servizio di navetta gratuita con i bus dell’Amat che partiranno con frequenza oraria di ogni 20 minuti, dal parcheggio Schillaci fino alla piazza Sferracavallo con il seguente itinerario : via del Tritone, via del Mandarino, via Sferracavalllo, via Torretta, via Catullo, via Tacito, via Sferracavallo, via del Mandarino, via del Tritone, parcheggio Schillaci.

Nei giorni prefestivi la fascia oraria del servizio navetta sarà dalle ore 18,20 alle ore 01,00 mentre nei giorni festivi sarà dalle ore 10,20 alle ore 01,00; l’ultima corsa è prevista tutti i giorni alle ore 00,40.- ,