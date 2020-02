La gara è già stata affidata

Una stazione marittima negli approdi delle isole minori. Lo ha deciso il governo Musumeci per riqualificare l’offerta di servizi turistici e per allineare la qualità dei trasporti marittimi agli standard europei.

Nei porti delle isole arriveranno i “Welcome terminals” per accogliere i passeggeri che sbarcano o che sono in attesa di prendere la nave o l’aliscafo. Si tratta di strutture in acciaio con un’altissima resistenza all’usura. La gara è già stata affidata. Le risorse stanziate dal dipartimento regionale delle Infrastrutture ammontano a circa un milione di euro.

A Lipari, Favignana, Pantelleria e Ustica arrivano le stazioni “big”. La versione “smart”, più piccola, è destinata invece a Linosa, Marettimo, Levanzo e Vulcano.

“Abbiamo voluto prestare ascolto anche alle necessità di chi vi abita tutto l’anno – – spiega il presidente della Regione Nello Musumeci -, mettendo in campo una strategia organica per valorizzarle, dotarle di strutture adeguate e renderle sempre più attraenti”.

Tutti i “Welcom terminals”, progettati da personale del dipartimento Infrastrutture, saranno dotati di pannelli fotovoltaici per una completa auto-alimentazione energetica e nella sale d’attesa sarà possibile trovare monitor, connessione wi-fi e punti di ricarica per i cellulari.