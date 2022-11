Le isole minori al centro dell’agenda politica di Schifani, “Obiettivo tutela e valorizzazione”

Gaetano Ferraro

30/11/2022

Apprezzamento da parte di Federalberghi e delle associazioni delle isole minori della Sicilia è stato espresso al presidente della Regione Renato Schifani per essersi adoperato per il ripristino delle linee essenziali statali e, come scrivono in una nota, “per la sensibilità dimostrata nel riconoscere la necessità e l’opportunità di equiparare la tariffa dei biglietti dei lavoratori pendolari a quella dei residenti”.

“Obiettivo è tutelare e valorizzare questi territori”

“La mia – dice Schifani – sarà un’azione costante per cercare di tutelare e valorizzare le straordinarie specificità di questi territori e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. In merito alle tariffe, stiamo attivando la necessaria interlocuzione con le compagnie marittime e ne valuteremo la fattibilità”.

L’annuncio di biglietti ridotti per alcune categorie lavorative

La Regione nei giorni scorsi ha infatti annunciato la volontà di apportare riduzioni per tutti quei lavoratori, come insegnanti, operatori sanitari e forze dell’ordine, che svolgono una funzione pubblica nelle isole minori della Sicilia. La Regione Siciliana ha avviato un’interlocuzione con i gestori dei collegamenti marittimiin tal senso. “Ci confronteremo ancora con i soggetti interessati nell’ambito del tavolo tecnico regionale che, come abbiamo annunciato, costituiremo anche con l’assessore delle Infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò”, aggiunge Schifani.

Tra gli altri progetti anche quello della rinascita dell’ufficio isole minori

Così, dopo aver scongiurato il taglio dei collegamenti per le isole, adesso si pensa a ridurre i prezzi per i lavoratori pendolari che non hanno una residenza nei luoghi di lavoro come insegnanti, sanitari e operatori delle forze dell’ordine. Tra gli altri progetti in cantiere, c’è anche la riattivazione di un ufficio apposito per i servizi legati alle isole siciliane. “Rimane, comunque, nostra ferma intenzione anche la riattivazione dell’ufficio Isole minori presso la Regione Siciliana, così da poter affrontare con la giusta attenzione le loro peculiarità”.