Ripristino da sabato

Non vi saranno tagli ai collegamenti con le isole minori siciliane. Sembra essere vinta la battaglia dei sindaci delle piccole comunità siciliane che nei giorni scorsi si erano unite in un unico coro nei confronti del Ministero dei trasporti e della Regione siciliana. Il ripristino dei collegamenti sembra essere cosa fatta.

L’annuncio del ripristino dei collegamenti

Dopo un paio di settimane di attesa e rinvii, dall’annuncio della Regione siciliana della sospensione dei tagli operati nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane, da sabato prossimo si avrà il ripristino di tutti i collegamenti in nave. Per quanto riguarda le Eolie tra i collegamenti che saranno ripristinati vi è la seconda corsa settimanale con Napoli, vitale, in particolare, per le comunità di Stromboli e Panarea che, attraverso questa si approvvigionano; l’effettuazione, tutti i giorni, del collegamento serale Milazzo – Vulcano – Lipari.

La lotta di associazioni e istituzioni locali per il ripristino

Il ritardato ripristino dei collegamenti aveva portato, nei giorni scorsi, 38 associazioni a sottoscrivere una nota, inoltrata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ai rispettivi Dipartimenti e, per opportuna conoscenza, ai sindaci delle isole minori siciliane, nella quale, oltre a denunciare, le gravi carenze a carico del sistema dei collegamenti che interessano le 14 isole siciliane, si poneva l’accento sull’esigenza di ripristinare le tratte, le corse e le tariffe dei servizi essenziali gestiti con convenzione statale da SNS.

Sindaci soddisfatti, “Continueremo a vigilare”

“La notizia che nei prossimi giorni sarà ripristinato il vecchio assetto degli orari dei trasporti marittimi, sia tramite mezzi veloci che navi, dimostra come la battaglia congiunta dei sindaci delle Isole di Sicilia porti a un risultato concreto. Ovviamente, uniti alle popolazioni e alle associazioni di categoria”. Questo dicono il sindaco delle Egadi Francesco Forgione e l’assessore ai Trasporti Vito Vaccaro, aggiungendo: “Un ringraziamento particolare a tutta la comunità scesa in piazza a Favignana che ha manifestato in modo civile e pacifico i tanti disagi dovuti alla mancanza di adeguati collegamenti con la “terraferma”. Staremo sempre attenti a vigilare e a stimolare le istituzioni regionali e nazionali affinché si mantengano servizi adeguati per le nostre isole”.