realizzato da fipe, la presentazione lunedì in confcommercio palermo

Un vademecum, che è un vero e proprio manuale, per gli imprenditori che hanno bisogno di chiarezza sul fronte della normativa dei pubblici esercizi, divenuta sempre più ampia e complessa, soprattutto per quanto concerne le norme in materia di ispezioni igienico sanitarie e di ispezioni e sicurezza sul lavoro.

Il vademecum verrà presentato lunedì 27 maggio, alle ore 10,30, in Confcommercio Palermo (via E. Amari, 11 – 9° piano) alla presenza della presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, del presidente dell’associazione pubblici esercizi Confcommercio Palermo Antonio Cottone.

Parteciperanno il comandante della Polizia municipale Gabriele Marchese e rappresentanti della Questura di Palermo, del Comando Provinciale Guardia di Finanza, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, della Asp, della Guardia Costiera Palermo, del Nas Palermo e dell’area legale e sindacale Fipe.

Nel corso dell’incontro sarà distribuito ai soci di Fipe Palermo copia del vademecum e le aziende sono invitate a far partecipare anche i propri dipendenti con mansioni specifiche in materia di ispezioni igienico sanitarie e di ispezioni e sicurezza sul lavoro.