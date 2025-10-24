In occasione delle celebrazioni per gli ottant’anni della Resistenza al nazifascismo, l’Istituto Gramsci Siciliano ha promosso una discussione a partire dal volume Resistenza. La guerra partigiana in Italia (1943-1945), curato da Filippo Focardi e Santo Peli (Carocci, 2025).

L’incontro si svolgerà venerdì 7 novembre alle ore 16.30, nella sede dell’Istituto Gramsci (Cantieri culturali Zisa – via Paolo Gili 4 | Palermo).

Interverranno: Chiara Colombini (ISTORETO), Filippo Focardi (Università di Padova), Santo Peli (Università di Padova), Tommaso Baris (Università di Palermo).Coordinerà Carlo Verri (Università di Palermo)

Il libro

Senza guerra partigiana, senza un esercito di volontari disposti ad assumere sudi sé l’arduo compito di combattere, uccidere e farsi uccidere, non si sarebbe realizzata la più importante cesura della storia italiana, ma essa è stata via via edulcorata e di fatto sostituita da una narrazione più rassicurante, sul modello della Resistenza come “secondo Risorgimento”. Una raffigurazione che ondeggia tra un esaltante paradigma vittimario e un’illusoria inclusività, in una visione corale che associa la resistenza in armi dei militari e dei partigiani alla resistenza senz’armi dei civili, di uomini, donne e sacerdoti prodighi di aiuto verso i partigiani, i prigionieri di guerra alleati e gli ebrei braccati dai persecutori.





Con questa lettura, però, la concreta esperienza storica della guerra partigiana, inevitabilmente sanguinosa e divisiva, rischia di disciogliersi in un astratto pantheon di eroi, a discapito della possibilità di fare i conti, come afferma Nuto Revelli, con «il partigianato così com’era, non come vorremmo fosse stato». I sedici saggi raccolti nel volume mettono a frutto il meglio di quanto una consolidata storiografia, nuove sensibilità e innovativi approcci disciplinari offrono a chi voglia comprendere e approfondire la vicenda, breve quanto intensissima, della guerra partigiana.

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 16:30

Prezzo: 0.00

Info:

SEGUI LA DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DELL’ISTITUTO GRAMSCI

HTTPS://YOUTUBE.COM/LIVE/XNCZMZKT4CS?FEATURE=SHARE

Link: https://www.istitutogramscisiciliano.it/2025/10/20/per-gli-ottantanni-della-liberazione/

