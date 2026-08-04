L’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo potenzia la propria offerta formativa per il biennio 2026-2028 con l’attivazione di due nuovi percorsi di specializzazione post diploma in ambito biomed e biotech.

L’ampliamento dell’offerta conferma il ruolo dell’ITS Academy come punto di riferimento nella formazione terziaria professionalizzante in Sicilia in ambito biomedicale e delle biotecnologie, con percorsi sviluppati in stretta collaborazione con imprese, centri di ricerca, strutture sanitarie e partner del settore biomedicale e biotecnologico (oltre 150 aziende socie e partner). Tra i soci dell’ITS Academy ricordiamo Ri.MED, Polygon, Camera di Commercio Palermo-Enna, UniPa, Sicindustria e poi partner come Confindustria Dispositivi Medici, Farmindustria, Federchimica, la Fondazione Giglio di Cefalù, il Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, l’ASP di Palermo… solo per citarne alcuni.

Tra le principali novità del nuovo biennio figura il percorso di “Esperto in AI Biomedicale e Digital Health”, curvatura dell’ormai consolidato profilo di Informatico Biomedicale – Tecnico superiore per la digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale”.

Il nuovo percorso di specializzazione BIOMED AI forma figure professionali in grado di progettare, sviluppare e applicare tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale nei contesti sanitari, contribuendo alla digitalizzazione dei servizi, all’analisi dei dati clinici, allo sviluppo di soluzioni innovative e al miglioramento dei processi assistenziali. Il titolo, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a conclusione del percorso, è un Diploma di specializzazione che corrisponde al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

La seconda novità riguarda l’area Biotech, che si amplia con il nuovo percorso di “Tecnico Superiore in Biotecnologie e Tecnologie Deep Tech per Life Science”, affiancandosi al già attivo indirizzo di Biotecnologo della Qualità. Il percorso è pensato per formare professionisti specializzati nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione di prodotti e processi biotecnologici e chimico-industriali, con competenze avanzate nelle tecnologie emergenti applicate alle scienze della vita. Al termine del percorso viene rilasciato il Diploma di “Tecnico superiore per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali”, anch’esso riconosciuto al V livello EQF e rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I percorsi di specializzazione dell’ITS Academy hanno una durata biennale e sono gratuiti, essendo finanziati con fondi pubblici; progettati insieme alle imprese per garantire una preparazione fortemente orientata al fabbisogno di competenze del mercato del lavoro, adottano una metodologia didattica pratico-laboratoriale. Le lezioni tenute per oltre il 70% del monte ore da docenti provenienti dalle aziende partner, alternano lezioni teoriche, a laboratori altamente tecnologici, project work ed esperienze di stage in aziende del settore, consentendo agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Le iscrizioni al biennio formativo 2026-2028 sono aperte.

Per consultare tutti i percorsi di studio e le modalità di iscrizione è possibile visitare il sito istituzionale dell’ITS Academy Alessandro Volta: www.itsvoltapalermo.it.