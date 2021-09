Peperoncini messicani farciti e fritti

Jalapeno poppers, il finger food della cucina tex-max

Jalapeno . Peperoncini verdi ripieni di formaggio e fritti

Peperoncini verdi ripieni di formaggio e fritti Vanno cucinati quando sono verdi brillanti, altrimenti diventano troppo piccanti

Da accompagnare con panna acida o salsa criola

Poppers, in cucina, indica un bocconcino farcito e fritto

Il loro nome deriva dalla città di Xalapa, in Messico

Si chiamano Jalapeno poppers e sono una tipica ricetta tex – mex. Una ricetta piccante ed esplosiva: si tratta di peperoncini ripieni di formaggio, dorati e croccanti. I jalapeño sono peperoncini originari del Messico. Il loro nome deriva dalla città di Xalapa, che si pronuncia appunto Jalapa. Questi peperoncini vengono raccolti quando sono ancora verdi. In alternativa possono essere lasciati a maturare fino a raggiungere un colore rosso brillante. Le loro dimensioni variano dai 5 ai 9 cm e il grado di piccantezza è correlato allo stadio di maturazione: più è maturo, più è piccante. Per questo motivo in cucina si predilige l’utilizzo del peperoncino jalapeño verde, soprattutto quando deve essere consumato intero. Il termine inglese “poppers”, in cucina indica dei manicaretti ripieni o dei bocconcini fritti.

Gli ingredienti per preparare i jalapeño poppers

Peperoncino jalapeño 18

Formaggio fresco spalmabile 250 g

Cheddar grattugiato 150

Farina, quanto basta

Uova 2

Pangrattato, quanto basta

Olio di semi di arachide, quanto basta

Sale, quanto basta

La ricetta per preparare i jalapeño poppers

Lavate e asciugate i peperoncini, incideteli lateralmente ed eliminate i semi interni. In una ciotola unite i formaggi e lavorateli energicamente con una forchetta, con l’aiuto di un cucchiaino farcite i peperoncini.

Disponete in tre ciotole diverse, la farina, le uova sbattute e il pangrattato. Passate i peperoncini prima nella farina poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Friggete in abbondante olio di semi di arachidi a 170°C.

Se preferiti una versione light, evitando la frittura, potete cucinare i vostri peperoncini in forno preriscaldato a 200°C per 20 minuti circa. In ogni caso il risultato finale sarà gustoso e piccante. I peperoncini preparati in questo modo sono un ottimo finger food per un aperitivo. Vanno accompagnati con panna acida, salsa criolla o ketchup.