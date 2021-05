Piccante e speziata, perfetta per farcire i burritos

Chili con carne, la ricetta piccante che unisce due mondi

Uno stufato di carne con peperoni e molto piccante

La ricetta eseguita dallo Chef Luca Pappagallo

E’ il piatto simbolo della cucina tex-mex

Perfetta anche per farcire i burritos

Il chili con carne è un piatto simbolo della cucina “tex-mex”. Non si sa bene se sia nato in Messico o in Texas, di sicuro nella ricetta troviamo l’influenza di entrambi questi due posti.

Il chili con carne è una ricetta di carne stufata molto speziata, da servire con riso bianco, tortillas e avocado per una cena in stile messicano. Se invece prerferite un glamour texano, accompagnate con cheddar, patate fritte e panna acida. In alternativa, quel composto di carne è perfetto per farcire i burritos. La ricetta di oggi è eseguita dallo chef Luca Pappagallo.

Gli ingredienti per il Chili con carne

Manzo macinato 800 g

Fagioli neri precotti 700 g

Peperoni rossi 250 g

Passata di pomodoro 500 g

Brodo di carne 500 g

Cipolle bianche 160 g

Cipolle rosse 100 g

Aglio 3 spicchi

Peperoncino fresco 1

Cumino in polvere 1 cucchiaio

Coriandolo in polvere 1 cucchiaio

Zucchero di canna 1 cucchiaio

Olio extravergine d’oliva 30 g

Sale fino 2 cucchiaini

Pepe nero 1 cucchiaio

Coriandolo

Come preparare questa ricetta tex-mex