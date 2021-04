Dalla Turchia all’Ungheria, ha conquistato l’intera Europa:ecco il gulash, lo stufato piccante

Cibo della tradizione povera, veniva preparato nei periodi di transumanza

La carne deve risultare stracotta e morbidissima, impreziosita dalla paprika

La ricetta antica prevede di far essicare la carne su assi di legno

Il Gulash è un piatto tipico che proviene dalla Turchia. Questa pietanza ha viaggiato molto. In Ungheria è diventato il cibo nazionale, per poi diffondersi in tutta l’Europa centrale e nel Nord Est italiano.

Il gulash è un piatto della cucina povera, che racconta anche come si lavorava nell’antichità.

Il nome del piatto deriva dal termine ungherese “Gulyás – leves”. Quelle parole significano “zuppa del mandriano”. Il gulash era propro questo, il piatto cucinato dai mandriani durante le lunghe transumanze con il bestiame nei vari mercati europei.

Per sopportare la fatica dei lunghi viaggi, i mandriani avevano bisogno di un piatto veloce da preparare, ma soprattutto sostanzioso. Doveva essere facile da conservare oltre che abbondante.

La ricetta originale prevedeva infatti che la carne bovina dovesse venire cotta assieme alle cipolle facendo assorbire tutta l’acqua per poi lasciarla essiccare al sole su assi di legno. La carne veniva riposta in appositi contenitori, per lo più di pelle, e veniva consumata a sera. Cucinarla era semplice, bastava accendere un fuoco e mettere una porzione dellacarne dentro una pentola d’acqua calda.

Nel video la preparazione del tradizionale gulash, nella variante Triestina

Ecco gli ingredienti per preparare questa versione del gulash

800 g di Spezzatino di vitellone

600 g di Patate

400 g di Cipolline

1 spicchio di Aglio

6 cucchiai di Concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di Paprika dolce

1 cucchiaino di Paprika piccante

8 rametti di Maggiorana

6 cucchiai di Olio extravergine di oliva

Sale

Ecco come preparare il gulash