Due quartieri in lacrime per la morte di Alex di 31 anni nipote di Luigi Abbate Gino U mitra boss della Kalsa scarcerato a fine del 2024. Il giovane di 31 anni è morto per un mare incurabile.

I funerali erano stati vietati dal questore ma gli amici e i parenti hanno organizzato un corteo con palloncini, addobbato la chiesa in via Messina Marine e fatto benedire la bara prima che venisse portata al cimitero. Sono stati esplosi anche giochi d’artificio.

Tutto in via Messina Marine con il corteo che ha percorso le strade della Kalsa passando dalla casa dello zio. Tantissimi i messaggi di dolore per la morte prematura del giovane. In tanti sui social hanno pubblicato video e foto e pensieri per ricordare il giovane morto dopo una lunga malattia.

Tanti in strada hanno applaudito, e salutato il passaggio della bara.