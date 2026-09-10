Un fiume silenzioso di luce e commozione ha attraversato ieri sera le strade di Belmonte Mezzagno. Alcune migliaia di persone, con una straordinaria e straziante partecipazione di giovani, si sono unite alla fiaccolata in memoria di Karol Greco e Giuseppe Bisconti, i due giovanissimi belmontesi strappati tragicamente alla vita nel drammatico incidente della Cronoscalata Monte Erice.

La comunità ha risposto all’invito della Parrocchia del santissimo Crocifisso e dell’amministrazione comunale. Candele accese, sguardi lucidi e un silenzio assordante hanno testimoniato l’abbraccio corale e profondo ai genitori, ai familiari e agli amici dei due ragazzi. Una ferita enorme per il nostro paese, che ha scelto di annullare ogni festeggiamento patronale per raccogliersi nell’unico cammino possibile: quello del dolore condiviso e della solidarietà umana.

“Ieri sera Belmonte Mezzagno ha mostrato il suo cuore più nobile e vulnerabile. Vedere migliaia di persone, e soprattutto tantissimi dei nostri giovani, camminare fianco a fianco con una compostezza così profonda, è stata la prova visibile di un legame che la morte non può spezzare – dice il sindaco Maurizio Milone -L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio ringraziamento alla Parrocchia e a ogni singolo cittadino che ha partecipato, trasformando una notte di profonda tristezza in una solenne testimonianza di amore e coesione comunitaria”.