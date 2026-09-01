Tamponamento sulla vecchia Statale 114, all’altezza di Agnone Bagni, lungo l’arteria che collega le province di Siracusa e Catania.

L’incidente ha coinvolto diverse automobili e ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare gli accertamenti e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente non si sarebbero registrate gravi conseguenze per le persone rimaste coinvolte. Le condizioni dei feriti, in ogni caso, sono al vaglio dei sanitari intervenuti dopo il sinistro.

Lunghe code in entrambe le direzioni

L’impatto ha determinato la formazione di lunghe code sulla vecchia Statale 114, con la circolazione fortemente rallentata in entrambi i sensi di marcia. Gli automobilisti stanno incontrando notevoli difficoltà nel tratto interessato dall’incidente, mentre le operazioni di soccorso e di gestione della viabilità proseguono.

Tamponamento anche sulla A19, cinque veicoli coinvolti

Un altro incidente si è verificato in mattinata sulla A19 Palermo-Catania, all’altezza del bivio di Gerbini, nel territorio di Enna. In questo caso un tamponamento ha coinvolto cinque veicoli in prossimità di uno scambio di carreggiata. Due persone sono rimaste ferite nello scontro: una di loro avrebbe riportato alcune ferite. Anche sull’autostrada si sono registrati pesanti disagi alla viabilità, con il traffico bloccato nel tratto interessato dall’incidente.