Movimenti rituali di spada e musica dal vivo per raccontare il Giappone tradizionale e contemporaneo. Il maestro d’arme Tetsuro Shimaguchi – celebre per aver curato le coreografie dei combattimenti con la katana nella sequenza dei Crazy 88 di “Kill Bill Vol. 1” di Quentin Tarantino (pellicola in cui ha anche interpretato il sicario Miki) – ha conquistato il pubblico del Teatro Politeama di Palermo.

Ideatore del metodo Kengido, che fonde scherma di scena, arti marziali e teatro kabuki, Shimaguchi è arrivato nel capoluogo siciliano in occasione della Japan Week accompagnato dalla nuova generazione dei suoi samurai Kamui. Per l’appuntamento palermitano ha costruito una performance inedita insieme alla cantautrice giapponese Mika Kobayashi, che ha eseguito brani composti appositamente per l’evento e il suo pezzo in italiano, “Gioiello”. Sul palco le lame hanno seguito il ritmo della voce, raccogliendo i lunghi applausi della platea, che al termine dello spettacolo ha potuto incontrare gli artisti nel foyer per foto e domande.

L’entusiasmo del maestro e l’incontro ai Cantieri della Zisa

“Torno per la seconda volta a Palermo, stavolta con la seconda generazione dei samurai e devo dire che l’accoglienza è sempre straordinaria – spiega Tetsuro Shimaguchi – qui la nostra ritualità è compresa perfettamente, i palermitani sono pieni di energia”.

Durante il soggiorno in città, i samurai Kamui hanno anche fatto visita ad alcune scuole di arti marziali palermitane e hanno incontrato a sorpresa i giovani partecipanti ai laboratori creativi della Japan Week in corso allo Zac, ai Cantieri culturali alla Zisa.

Gli ultimi appuntamenti al Real Teatro Santa Cecilia

La manifestazione si avvia intanto verso le battute finali, forte di un bilancio che supera già i 18mila visitatori registrati tramite pass. Sia i samurai Kamui che Mika Kobayashi fanno parte del cast di artisti giapponesi che si esibiranno fino a giovedì, ogni sera a partire dalle 20, sul palco del Real Teatro Santa Cecilia.

La rassegna, organizzata dall’International Friendship Foundation in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Palermo, è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti: per accedere è necessario prenotare scaricando il pass sul sito ufficiale.