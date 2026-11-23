In arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina domenica 29 novembre 2026, in inverno nelle ore mattutine, dalle 10:00 alle 13:00 circa.

Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecabilmente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati descritta dalla penna di Luigi Natoli.

Il tour consiste in un viaggio, passi del romanzo alla mano, in compagnia di alcuni dei più famosi personaggi della storia e delle location che hanno ispirato lo scrittore, narrando le numerose leggende ma anche gli aneddoti storici che come sempre creano il presupposto delle grandi storie.





La narrazione sarà impreziosita dalla presenza all’interno del tour del luogo in assoluto più suggestivo del romanzo, ossia la catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna, ad oggi il più esteso settore conservato della Palermo Sotterranea descritta dal Natoli, un intricato snodo di gallerie, sulle cui pareti si aprono gli antichi sepolcri dei cristiani della Diocesi di Panormus del IV sec. d. C.





L’itinerario è una passeggiata a piedi nel centro storico che partirà da Porta Nuova, passerà all’interno del mercato del Capo e terminerà in corso Alberto Amedeo.

>Orario: Raduno ore 9:45 e partenza alle 10:00 a Porta Nuova. Fine tour alle 13:00 circa in corso Alberto Amedeo.

>Ticket: Intero €14 – ridotto €8 (under 15) comprensivo di guida turistica abilitata, radioline, ingresso e visita archeologica alla catacomba.

Prenotazione obbligatoria tramite il link: https://archeofficina.com/il-tour-dei-beati-paoli-tra-catacombe-e-cripte-sotterranee/

Infoline:

3279849519 | 3208361431

Luogo: Centro storico di Palermo e catacomba di Porta d’Ossuna, Porta Nuova , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Prezzo: 14.00

Info:

L’itinerario è una passeggiata a piedi nel centro storico che partirà da Porta Nuova, passerà all’interno del mercato del Capo e terminerà in corso Alberto Amedeo.

>Orario: Raduno ore 9:45 e partenza alle 10:00 a Porta Nuova. Fine tour alle 13:00 circa in corso Alberto Amedeo.

>Ticket: Intero €14 – ridotto €8 (under 15) comprensivo di guida turistica abilitata, radioline, ingresso e visita archeologica alla catacomba.





Prenotazione obbligatoria tramite il link: https://archeofficina.com/il-tour-dei-beati-paoli-tra-catacombe-e-cripte-sotterranee/

Infoline:

3279849519 | 3208361431

Link: https://archeofficina.com/prodotto/il-tour-dei-beati-paoli-a-palermo-tra-catacombe-e-cripte-sotterranee/

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