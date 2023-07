Indagini dei carabinieri

Nuovo furto con spaccata a Ficarazzi , nuovo assalto alla pizzeria Muzzika, in Corso Umberto. Secondo una prima ricostruzione i malviventi, approfittando del buio della notte, hanno frantumato la vetrina e si sono introdotti all’interno del locale portando via con se il registratore di cassa per poi fare perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso ed hanno avviato le indagini. Sono al vaglio le immagini delle telecamere.

I casi a Palermo

Nuovo caso di furto con spaccata a Palermo. Questa volta, a finire sotto il marino dei ladri, non è stato un negozio di abbigliamento bensì un bar, ovvero il Lucy Cafè di via Francesco Crispi. A scoprire l’amara sorpresa questa mattina il titolare, giunto sul posto per aprire il proprio negozio. Secondo una prima ricostruzione i malviventi, approfittando del buio della notte, hanno scassinato la saricinesca, l’hanno alzata e hanno colpito più volte la vetrata d’ingresso, intrufolandosi all’interno del locale. I proprietari del bar, una volta accortisi dell’accaduto, hanno chiamato le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi del caso ed hanno avviato le indagini.

Al vaglio le immagini di videosorveglianza

“Ci svegliamo alle 5 del mattino per guadagnare un pezzo di pane per garantire le nostre famiglie e poi succedono queste cose. Scusate la riflessione ma ne vale la pena?“, ha scritto il signor Palumbo, titolare del bar, sui propri canali social, non nascondendo la delusione per quanto accaduto. Il bar ha comunque ripreso le proprie attività, tamponando la falla nella porta con una copertura di cartone, in attesa che vengano i tecnici della ditta per sostituire il vetro danneggiato. Intanto, le forze dell’ordine stanno cercando di reperire le immagini di videosorveglianza, ritenute fondamentali per il prosieguo delle indagini.

Lunga scia di crimini simili a Palermo

Episodio che segue ad una lunga scia di crimini simili. Solo due settimane fà, ad essere preso di mira fu il punto vendita di “Gucci” in via Libertà. In quel caso, i ladri usarono un masso come ariete cercando di sfondare la vetrata, senza però riuscirci. Due giorni prima, ovvero il 20 giugno, a finire sotto l’obiettivo dei ladri fu invece il negozio di Louis Vuitton, nei pressi di piazza Castelnuovo. Attorno alle cinque del mattrino, i ladri spaccarono il vetro laterale, entrando all’interno del negozio. Un furto nel quale i malviventi trafugarono borse, portafogli e cinture per migliaia di euro.

