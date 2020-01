La cerimonia

Da oggi la Biblioteca comunale di Palermo porterà il nome dello scrittore Leonardo Sciascia.

La cerimonia di intitolazione, che si è tenuta nel pomeriggio in piazza Casa Professa, si è svolta in occasione del 99 anniversario della nascita di Sciascia, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, del presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando, dell’assessore alle Culture Adham Darawsha, della direttrice della stessa Biblioteca Eliana Calandra, del sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia e dei familiari dello scrittore.

“Ho sempre pensato che Leonardo Sciascia fosse un eretico – ha detto Orlando – di un’eresia che era conferma di libertà, in una terra nella quale purtroppo l’ortodossia era la mafia. Basterebbe questo per dare un senso all’intitolazione di questa che è la più importante istituzione culturale letteraria della Sicilia. Intitolazione che è anche un invito a leggere in una città, quella di Palermo, dove si dice che Leonardo Sciascia leggeva ma non scriveva, avendo l’abitudine di leggere a Palermo e di scrivere a Racalmuto. Un abbraccio carico di memoria e di ammirazione ai suoi familiari qui presenti insieme a noi”.

Le celebrazioni dello scrittore proseguiranno in serata, sempre presso la biblioteca dove, alle 20.30, si svolgerà uno spettacolo con la lettura di alcuni brani di Sciascia a cura di Alfio Scuderi e con musiche dal vivo eseguite da Diego Spitaleri.