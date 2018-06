si svolgerà domani

Domani, giovedì 28 giugno alle ore 10.30 presso il terminal Tram di via Balsamo a Palermo (c/o Stazione Centrale), si svolgerà il laboratorio cittadino denominato “La città che si muove: tram per tutti” che si svolgerà sulla linea 1 del Tram e si concluderà presso il deposito locomotive “Roccella” dove sarà allestita una mostra riguardante il nuovo scenario di mobilità sostenibile in ambito urbano.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Panasci di Panastudio che è anche partner del progetto.

Il dialogo partecipativo sarà trasmesso in “diretta streaming” sulla pagina di facebook: https://www.facebook.com/PALERMOBENECOMUNE/