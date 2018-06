247 disegni di legge da analizzare, solo 6 approvati in un totale di 37 sedute in sei mesi di attività

Sono i dati relativi ai lavori dell’Ars. Il parlamento siciliano in sei mesi di attività (da metà dicembre fino a metà giugno senza contare novembre visto che questo Parlamento è stato eletto con le consultazioni del 5 novembre e si è insediato solo il 14 dicembre) si è riunito poco e in alcuni casi anche brevemente ad eccezione solo del mese di aprile costellato di sedute per giungere all’approvazione della finanziaria.

ECCO LA SPECIALE CLASSIFICA DEI DISEGNI DI LEGGE PRODOTTI DAI DEPUTATI SICILIANI NEI PRIMI SEI EMSI DELLA LEGISLATURA

1. Alessandro Aricò (capogruppo di DiventeràBellissima) 29 leggi

2. Anthony Barbagallo (Pd) con 18 leggi,

3. Stefano Zito (M5s) con 17.

4. Giorgi Assenza (DiventeràBellissima) 13 ddl

4. Giancarlo Cancelleri (M5S) 13 parimerito

QUESTA LA CLASSIFICA, INVECE, DEI DEPUTATI CO FIRMATARI OVVERO CHE SI SONO AFFRETTATI A FIRMARE PER DARE SOSTEGNO A DDL SCRITTI DA ALTRI

1. Jose Marano del M5S (74 ddl),

2. Antonino De Luca (73)

2. giorgio Pasqua (73).

Il numero zero campeggia accanto a molti nomi. Fisiologico per il presidente dell’Ars così come per il presidente della Regione e per i suoi assessori deputati (Cordaro, Falcone, Grasso, Lagalla ecc.) i cui disegni di legge non sono personali ma di iniziativa governativa, risulta tollerabile accanto ai nomi di giovani al primo mandato che devono ancora ‘prendere le misure’ al Parlamento e al lavoro che vi si svolge. Sorprende, invece, accanto ai nomi di alcuni deputati esperti, fra tutti certamente l’ex assessore regionale Antonello Cracolici che sugli scranni di sala d’Ercole siede da quattro legislature ed è, invece, prolifero di esperti interventi d’aula.

