La Cna chiude il 2022 con l’assemblea a Palemo, “Impegno e importanti risultati”

Redazione di

15/12/2022

“Le radici del saper fare”. Questo il titolo dell’assemblea annuale di Cna Sicilia che si svolgerà il 17 dicembre, a Palermo, nella Sala Convegni dell’Ircac. Sarà l’occasione per fare il bilancio di un anno di attività svolta dalla Confederazione nell’Isola, ma anche per tracciare il percorso e gli obiettivi che sono nel mirino.

Un anno di gradi obiettivi raggiunti per la Cna

Il 2022 è stato un anno di grande lavoro, d’impegno ma anche d’importanti risultati, raggiunti nell’interesse degli artigiani e delle piccole e medie imprese che l’Organizzazione rappresenta con orgoglio. In Sicilia, la Cna è la prima Associazione datoriale con oltre 30mila aziende associate.

L’assemblea palermitana

L’Assemblea, con la presentazione affidata a Nadia La Malfa, si aprirà alle ore 10, con la relazione del Presidente regionale, Nello Battiato, cui seguiranno gli interventi di Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività Produttive, di Gaspare Vitrano, presidente della Commissione Attività Produttive all’Ars, e di Antonello Cracolici, èresidente della Commissione Antimafia regionale. Ad arricchire e ad alimentare riflessioni e valutazioni rispetto agli scenari politico-economici, la presenza e il contributo della firma del Corriere della Sera, il giornalista Tommaso Labate. Chiuderà i lavori il Segretario di Cna Sicilia, Piero Giglione.

Assegnato il premio Cambaiamenti

E’ calato il sipario, in un clima di grande partecipazione e coinvolgimento, sulla finale regionale del “Premio Cambiamenti 2022” che si è svolta nel capoluogo siciliano, presso la sala convegni dell’Ircac. Il concorso, voluto dalla CNA Nazionale, è stato istituito per sostenere, stimolare ed incoraggiare le migliori start-up italiane che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro. A staccare il biglietto per la finalissima, fissata per il 15 dicembre a Roma, è stata “Healthcare Tecnology Lab” di Catania. A consegnare al vincitore il biglietto per la trasferta nella Capitale, sulle celebri note di “We Are the Champions”, sono stati i vertici regionali della Confederazione, il Presidente Nello Battiato e il Segretario Piero Giglione.