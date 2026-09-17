“Palermo ha bisogno di guardare al futuro e per farlo deve ripartire anche dal suo stadio. Una grande infrastruttura sportiva moderna non è soltanto la casa del Palermo FC, ma può diventare un motore per l’economia, lo sport e il turismo e un’occasione di sviluppo per l’intera città”.

Lo ha detto Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario di Presidenza della Camera, nel corso dell’iniziativa “Il Sud in Europa: Palermo F.C. storia di partecipazione popolare”, da lei promossa oggi alla Camera dei deputati per accendere i riflettori sul progetto del nuovo stadio e sostenere la candidatura di Palermo a ospitare Euro 2032.

L’iniziativa romana per i colori rosanero

“Ho voluto riunire allo stesso tavolo il Palermo FC, le istituzioni locali e il Governo nazionale perché questa candidatura deve essere sostenuta con determinazione e con uno sforzo comune. Ringrazio il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il commissario del Governo per gli stadi Massimo Sessa, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il componente del Cda City Football Group-Palermo FC Alberto Galassi, il presidente del Palermo FC Dario Mirri e il CEO Giovanni Gardini per il contributo offerto oggi al confronto sul progetto”.

“Palermo ha le potenzialità per ospitare un grande appuntamento internazionale come Euro 2032. Il nuovo stadio e la candidatura rappresentano una sfida che riguarda il futuro della città, la sua capacità attrattiva e la sua proiezione internazionale. Continuerò a fare la mia parte affinché questo grande sogno di un’intera città possa diventare realtà”, ha concluso Varchi.

Schifani: “La Regione ha puntato 60 milioni”

“Gli Europei di calcio del 2032 rappresentano una grande occasione per Palermo, per la Sicilia e per tutto il Sud. Le istituzioni, insieme alla società del Palermo, stanno lavorando per coglierla e dare alla città uno stadio all’avanguardia. La Regione ha destinato 60 milioni di euro di risorse Fsc proprio per sostenere la realizzazione di un impianto in grado di consentire a Palermo di concorrere concretamente a ospitare gli Europei” ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando all’evento.

“Il sostegno che la Regione sta offrendo in questa occasione è coerente con l’impegno del mio governo – ha aggiunto – che ha investito 14 milioni di euro per consentire a oltre 54 mila giovani, appartenenti a nuclei familiari economicamente più fragili, di praticare sport, stando con gli altri secondo i valori sani della competizione”.

“Palermo ha diritto a uno stadio moderno, sicuro e adeguato alle competizioni internazionali – ha concluso Schifani –. Portare in città gli Europei significherebbe non solo raggiungere un importante risultato sportivo, ma dimostrare che la Sicilia sa programmare, realizzare infrastrutture e trasformare le grandi occasioni in sviluppo. Questo progetto restituisce l’immagine di una terra dove enti pubblici e soggetti privati stanno imparando a lavorare in sinergia per cogliere gli obiettivi comuni. Palermo è una città ospitale, merita di essere premiata. Insieme desideriamo che questo sogno diventi realtà”.