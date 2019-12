L’appuntamento è per domenica 5 gennaio in via Libertà

Il 2020 si apre a Palermo con una corsa di solidarietà per i bambini meno fortunati. Domenica 5 gennaio di prospetta una domenica di festa per le vie del Capoluogo dove col la manifestazione dal titolo “Il Giocattolo…in corsia”. Nel corso di una manifestazione podistica saranno raccolti giocattoli e doni per i piccoli che si trovano negli istituti per l’infanzia abbandonata e in alcuni reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Palermo.

L’appuntamento è per domenica 5 gennaio in via Libertà con “Il Giocattolo…in Corsa”, manifestazione podistica, sotto l’egida dell’ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, organizzata dall’ASD Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Palermo, in sinergia con il Cral Inps Palermo, il Cral Dipendenti del Comune di Palermo e il patrocinio dell’amministrazione comunale del capoluogo siciliano.

Due i momenti dell’evento: la gara vera e propria di dieci chilometri e la non competitiva di 2 chilometri, aperta a tutti. Per partecipare, non è previsto alcun costo d’iscrizione; per essere protagonisti della competitiva o della ludica basterà, all’atto del ritiro del pettorale, consegnare un giocattolo che regalerà un sorriso e una calza della Befana più “ricca”, ai bambini più bisognosi e meno fortunati di Palermo e provincia.