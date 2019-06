il 29 e 30 giugno

Torna all’Abbazia di San Martino delle Scale l’annuale week-end dedicato al gusto e alle eccellenze locali: la nuova edizione di “Birre in Abbazia” è in programma per sabato 29 e domenica 30 giugno. Per l’occasione saranno allestiti stand e punti di degustazione. L’ingresso è libero.

Ma birra significa anche cultura. Previste visite guidate e la presentazione della prestigiosa guida delle birre artigianali. In programma due laboratori di degustazione: “Le saison siciliane” e “Le monastiche reinterpretate dai birrifici siciliani”.

Il programma

Sabato 29 giugno

ore 16,00: accoglienza, inaugurazione e apertura punti gastronomici e spina

ore 18,00: laboratorio di degustazione: “Le saison siciliane”

ore 20,00: laboratorio di degustazione: “Le monastiche reinterpretate dai birrifici siciliani”

ore 21,00: conosciamo e ascoltiamo l’organo della Basilica dell’Abbazia di San Martino

Domenica 30 giugno

ore 12,00: apertura punti gastronomici e spina

ore 17,00: visita al laboratorio di restauro del libro

ore 18,00: laboratorio di degustazione: “Le saison siciliane”

ore 19,00: visita guidata abbazia

ore 20,00: laboratorio di degustazione: “Le monastiche reinterpretate dai birrifici siciliani”

ore 21,00: incontriamo la Cappella musicale Martiniana