la presentazione al museo Pitrè

Quattro settimane di eventi che coinvolgeranno non solo Palermo ma anche parte del territorio della provincia. E’ stata presentata questa mattina presso la sede istituzionale dei Museo Pitrè l’edizione 2023 de “La Domenica Favorita“, manifestazione organizzata dall’omonima associazione presieduta da Marco Lampasona. Un mese di eventi dedicati al mondo dello sport, dei giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta. Appuntamento che, nell’ottica di una kermesse sempre più metropolitana, coinvolgerà anche Piano Battaglia e il Bosco della Ficuzza.

Gli eventi de “La Domenica Favorita”

Una manifestazione dai grandi numeri nel passato recente e che è riuscita a coinvolgere fino ad un massimo di 200.000 persone. Una presentazione alla quale hanno partecipato il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta e i soci fondatori dell’associazione “La Domenica Favorita” Marco Lampasona e Fabio Corsini. Il primo appuntamento si terrà domenica 1 ottobre al Parco della Favorita; il secondo domenica 15 ottobre a Piano Battaglia; il terzo, il 29 ottobre alla Real Casina di Caccia nella località della Ficuzza (Corleone); l’ultimo, il 5 novembre, nuovamente al Parco della Favorita.

Le voci di organizzatori ed istituzioni

Al fianco della manifestazione anche l’Asp,che avrà un camper itineranti per offrire attività di screening gratuiti e di microchippature per gli animali da compagnia e per visite di prevenzione. “L’obiettivo – ha dichiarato l’organizzatore Marco Lampasona – è quello di valorizzare il bene comune del Parco della Favorita. Un bene per essere valorizzato ha bisogno di essere fruito in maniera responsabile e sostenibile: solo così si arriva alla piena valorizzazione». Al fianco della manifestazione anche l’Asp, presente con i suoi camper itineranti a disposizione per microchippature gratuite per gli animali da compagnia e per visite di prevenzione”. Soddisfatto anche il sindaco Roberto Lagalla che, a proposito dell’evento, ha dichiarato: “L’iniziativa ha assunto un carattere metropolitano – ha detto il primo cittadino – nei prossimi giorni riapriremo la città dei ragazzi per un processo di progressiva riqualificazione dell’area della Favorita che vorremo riutilizzare nel prossimo futuro in maniera sempre più convincente“.