La manifestazione

Un’edizione che ha avuto, come quella del 2017, un successo straordinario con oltre 60.000 presenze nel corso delle 4 Domeniche di apertura del parco alle persone.

Malgrado il caldo insistente, tutti i viali della Favorita, anche quest’ultima Domenica, erano pieni di gente che, tra corsetta e passeggiate in bici, ha approfittato di quest’ultima giornata di chiusura alle auto. Tantissime anche stavolta le proposte offerte dalle Associazione e dalle Forze Istituzionali tutte a cui, ancora una volta va dato, da parte del Comitato, il dovuto riconoscimento per la riuscita di questa intera seconda edizione e, senza le quali, tutto ciò non sarebbe mai potuto accadere.

“Un fiore all’occhiello per Palermo” è stata dichiarata la Domenica Favorita da un rappresentante dell’Ambasciata Olandese che ieri ha preso parte alla tavola rotonda sulla “mobilità sostenibile” fortemente voluta dal Sindaco Orlando, un modello da esportare in Europa.

“Crediamo pertanto che questo riconoscimento vada condiviso con tutti coloro che hanno contribuito al duro lavoro organizzativo – sottolineano gli organizzatori-, con l’auspicio di incontrarci presto attorno ad un tavolo, per lavorare ad una nuova realtà, la Favorita, ormai tanto amata e sempre più attesa da tutta la Città”.