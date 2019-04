Le limitazioni di domani 7 aprile

Il Parco della Favorita off limits al traffico veicolare. Domani, nel polmone verde di Palermo è in programma la manifestazione “La Domencica Favorita” che prevede la chiusura totale alle auto e una serie di eventi e manifestazioni in vari punti. La polizia municipale informa che questa manifestazione comporterà la limitazione veicolare all’interno del parco in seguito ad un’ordinanza dirigenziale.

In dettaglio le disposizioni prevedono la chiusura al transito veicolare, del viale Diana e del viale Ercole e il divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento dalle ore 8 alle ore 17. All’interno della Favorita potranno circolare solo i bus navetta Amat dedicati all’evento e i mezzi di Protezione Civile, di emergenza, dell’amministrazione comunale, della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino” ed eventuali mezzi dell’Organizzazione l’evento.

I tratti interessati alla chiusura al transito veicolare dalle ore saranno via Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante e le strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole all’altezza del piazzale dei Matrimoni.

Dentro il Parco il traffico sarà interdetto nel tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta. In viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; in via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti). In via della Favorita, vigerà il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

In Largo Willy Brandt, tratto tra Via della Favorita e via Martin Luther King per, soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di via Della Favorita, sarà consentito l’ingresso e l’uscita valido ore 8 alle ore 14 secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione.

Non sarà possibile parcheggiare dalle 7 alle 15 in piazza Castelforte, intera area interessata dalla Rotatoria: divieto di sosta con rimozione ore 07,00 alle ore 15,00, in viale Venere, tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civ.20, conferma del divieto di sosta esistente.

Resteranno transitabili, per raggiungere i percorsi alternativi, gli assi di Viale Venere in direzione viale Margherita di Savoia e in direzione viale dell’Olimpo. L’asse di Viale Margherita di Savoia in direzione via Mater Dolorosa, viale delle Palme e piazza Valdesi.