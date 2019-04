La mappa delle attività nel parco

Torna anche questa domenica delle Palme l’appuntamento con la “Domenica Favorita”, l’iniziativa che prevede la chiusura al traffico veicolare del polmone verde palermitano. Quella del 14 aprile è la seconda mattina in programma e, anche questa volta, prevede un ricco cartellone di attività culturali, ludiche e sportive che faranno scoprire, ancora una volta, le bellezze del Parco Reale della Favorita, chiuso interamente al traffico.Si comincerà in musica alle ore 10, davanti al Museo Pitrè, con l’esibizione del 12° Reggimento dei Carabinieri.

Ritorna quest’anno, a grande richiesta, presso il Piazzale dei Matrimoni, “Pompieropoli”, a cura dei Vigili del Fuoco, attività ludico-formative rivolte ai bambini sulle principali tecniche di prevenzione, proposte attraverso giochi e simulazioni, che illustreranno il ruolo del Corpo Nazionale, nonché dei nuclei specialistici.

Per i più piccoli, a Villa Niscemi, “Dudi e la principessa con la barba” incontrerà i più piccoli e racconterà storie sui diritti civili; l’idea è del Coordinamento Palermo Pride e dalla Libreria Dudi. Dalle 10.30 Michele Costagliola, in arte Mik, una drag queen con la barba, si vestirà da principessa per leggere ad alta voce, ai bambini dai 0 ai 90 anni, le storie scelte tra i libri di racconti che, nella semplicità della narrazione dedicata ai più piccoli, riescono a parlare di diritti Lgbt.

Nello spazio Teatro di Pomona, invece, l’associazione “Sotto lo stesso Sole” organizzerà partite con squadre che coinvolgeranno persone normodotate e con disabilità, mostrando come l’attività sportiva non sia preclusa a nessuno e possa, invece, essere un momento di forte aggregazione e inclusione sociale.

Per gli amanti delle biciclette Sicicla organizzerà un mini tour del Parco della Favorita, a cui potranno partecipare adulti e bambini, con possibilità di noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita; raduno alle ore 9 davanti lo Stadio delle Palme.