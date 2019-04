Domenica alla Favorita

Una drag queen con la barba racconterà ai bambini storie che raccontano di diritti Lgbt e di diritti civili. Sarà la Mik, drag queen con la barba, creazione del make up artist Michele Costagliola che pure la impersona, a vestire i panni di una principessa. L’iniziativa rientra nell’evento che il Palermo Pride presenta insieme a Libreria Dudi domenica 14 aprile alle 10.30 nell’ambito della manifestazione La Domenica Favorita.

Ai bambini saranno proposte storie come “Una bambola per Alberto” o “Julian è una sirena”, simili a quelle lette a decine di bimbi, genitori e passanti al Palermo Pride Village 2018 durante un pomeriggio che è stato a più voci ritenuto “il momento più politico” del Pride 2018.

“Dudi e la principessa con la barba” così è un format che il Pride decide di riproporre: “C’è chi racconta le favole alle mamme e ai papà chiamando “difesa della famiglia tradizionale” quella che in realtà è una costante campagna di discriminazione – sottolinea il direttivo di Coordinamento – Noi preferiamo raccontare storie, quelle vere, ai bambini e alle bambine, qualunque sia il genere e l’orientamento sessuale dei loro genitori”.

“Per la seconda volta e con grande entusiasmo siamo felici di partecipare come parte attiva a questa iniziativa che consideriamo importantissima per la città. Dudi da sempre e con grande attenzione intende schierarsi contro ogni discriminazione – commentano le libraie di Dudi – Abbiamo particolarmente a cuore la lotta alla discriminazione di genere, che nella creazione dello stereotipo trova il suo naturale e più odioso sviluppo, perché è quella più con la quale i bambini e i ragazzi vengono maggiormente in contatto attraverso la lettura”.

“È importante creare incontri come questo perché si deve potere parlare ai bimbi di tutto ciò che esiste – dice Michele Costagliola – per loro è bello oltre che normale vedere una principessa barbuta che racconta loro di famiglie composte da due mamme o due papà”.