Interventi dell'infortunistica

Non appena Donnarumma ha parato l’ultimo rigore a Saka anche a Palermo sono andati in scena i caroselli di auto e moto. Clacson impazziti per festeggiare la vittoria dell’Italia.

Accanto agli automobilisti che facendo festa hanno attraversato la città c’è chi ricorderà la notte di Wembley. Sono le vittime dei tanti incidenti e tamponamenti che si sono registrati nel capoluogo durante la festa.

Un’incidente attorno all’una e trenta si è verificato in viale Mauro De Mauro all’altezza della rotonda nei pressi di via Castellana. Un altro scontro sempre attorno all’una e trenta in via Messina Marine all’altezza del civico 181.

Ancora sempre in piena festa incidente in via Mariano Stabile. Tre scontri tutti tra un l’una e 30 e l’una e 40.

La festa a Palermo è andata avanti per tutta la notte e un altro scontro si è verificato in via dei Picciotti ad angolo di via Cappello.

Anche questa mattina, ma stavolta la festa non c’entra nulla altro incidente in via Dell’Olimpo in direzione Mondello. Dall’infortunistica fanno sapere che non ci sono stati feriti gravi, ma solo danni alle auto.