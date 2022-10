Tanti, tanti auguri a Maria Gambino di Palermo, che ha compiuto 100 anni. Un traguardo importante, non certo per tutti, che nonna Maria ha trascorso ospite della comunità alloggio per anziani “Azalea’”di Ninni Chiofalo e Vanessa Viola, in via Francesco Lo Jacono 36 nel capoluogo siciliano. Oltre la solita torta, c’è stata una piccola festicciola, dove hanno partecipato amici e parenti.

Vaccinate a 98 anni

Marianna e Concetta, entrambe di 98 anni, hanno ricevuto nelle rispettive abitazioni questa mattina a Blufi la 4^ dose del vaccino anticovid bivalente adattato alle varianti virali Omicron BA4 e BA5.

E’ stata l’equipe itinerante dell’Asp di Palermo a somministrare le dosi in occasione dell’Open Day organizzato nel centro madonita in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Somministrazione di presenza, invece, all’interno del Villaggio della Salute in Piazza Municipio per la 95enne Concetta.