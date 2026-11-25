Sabato 28 novembre 2026, alle ore 17.00, nelle sale di Palazzo Cutò Aragona a Bagheria, sarà inaugurata “La Fleur et la Composition”, rassegna di arte contemporanea dedicata al movimento impressionista, organizzata dall’Accademia di Sicilia e da Mauri Lucchese, che ne firma la direzione artistica.

Non un semplice omaggio ai grandi maestri dell’Ottocento, ma un’indagine sull’attualità di quella rivoluzione estetica che trasformò la luce in materia pittorica, conferendo al colore una nuova autonomia espressiva. Il progetto nasce dalla passione che accompagna Lucchese, pittore, scrittore e operatore culturale palermitano, sin dagli anni della sua formazione.





«Fin da ragazzo, studente liceale, sono sempre stato attratto da questi grandi maestri dell’ultimo Ottocento», dichiara il direttore artistico, richiamando la lezione di Monet, Manet, Renoir, Pissarro, Degas, Cézanne e Sisley.

Gli artisti selezionati, alcuni già affermati in ambito nazionale e internazionale, si misurano con l’eredità impressionista attraverso differenti sensibilità, competenze tecniche e percorsi espressivi, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e riflessione critica.





Porteranno i saluti istituzionali Umberto Palma, presidente dell’Accademia di Sicilia; Salvatore Lo Bue, presidente onorario; Daniele Vella, vicesindaco di Bagheria; Pina Castronovo, tesoriere della Genius Loci Pro Loco, e Antonio Rini, assessore alla Cultura del Comune di Palermo. Introduzione di Maria Patrizia Allotta, presidente del Senato Accademico, e presentazione di Aldo Gerbino.

La rassegna, aperta fino al 4 dicembre, invita a riscoprire il senso più profondo della rivoluzione impressionista: non soltanto un nuovo modo di dipingere, ma soprattutto un nuovo modo di vedere.

Luogo: Palazzo Cutò, Via Consolare, 105, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 17:00

Info:

Ingresso Gratutito tutti i giorni fino alle ore 18:00

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