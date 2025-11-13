Fondazione Riv, a margine della mostra Spazio Umano, allestita alla chiesa di San Mamiliano a Palermo, avvia un ciclo di dialoghi con protagonisti alcuni dei massimi esponenti del mondo dell’arte internazionale. Ad inaugurarli sarà il 21 novembre, alle 18, all’Oratorio di Santa Cita che fa parte del complesso di San Mamiliano, l’artista Alfredo Pirri che dialogherà con Patrizia Monterosso, Gianluca Collica, Helga Marsala e Monsignor Giuseppe Bucaro. Si dibatterà attorno al tema dell’arte come domanda pubblica.

L’incontro con l’artista parte da una riflessione: negli ultimi anni abbiamo viaggiato leggeri e veloci. In questo movimento accelerato, la società ha spesso scimmiottato una creatività senza responsabilità, sottraendosi alla fatica dell’ascolto: ascolto di parole nuove, di riflessioni non addomesticate, di forme che non si lasciano consumare. L’arte esige un ascolto impegnato e rinnovato.





Solo dentro questa prospettiva mentale e culturale può riaprirsi l’orizzonte del presente e possono generarsi nuove modalità di relazione tra gli esseri umani e il mondo. Alfredo Pirri ricorda che l’artista, attraverso opere e parole, “urla” per affermare principi; l’urlo si fa più pressante quando l’opera viene ridotta ad immagine replicabile, segno disponibile, estetica omologata e servile. È su questo crinale che maturano le dittature culturali e del pensiero. La riflessione di Pirri ci invita a un’etica del “come stare insieme” davanti all’opera: un’etica della presenza, del confronto, della responsabilità dello sguardo.





Alfredo Pirri (Cosenza, 1957) vive e lavora a Roma. Ha esposto i suoi lavori in numerose mostre nazionali e internazionali, tra cui: Biennale Architettura, Venezia (2025); Palazzo Boncompagni, Bologna (2025); Fondazione Berengo, Murano (2024); Museo MAXXI, Roma (2023); Castello Maniace, Siracusa (2021); Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps, Roma (2018); MACRO, Roma (2017); Museo Novecento, Firenze (2015); London Design Festival, Londra, UK (2015); GNAM – Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma (2013); Palazzo Te, Mantova (2013); Project Biennial D-0 ARK Underground Konjic, Bosnia Herzegovina (2013), dove la sua installazione Passi è in esposizione permanente; Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria con l’opera permanente Piazza (2011); Centro Arti Visive Pescheria, Pesaro (2007); Maison Européenne de la Photographie, Parigi, Francia (2006); Biennale dell’Avana, Cuba (2001); Accademia di Francia – Villa Medici, Roma (2000); MoMa PS1, New York, USA (1999); Walter Gropius Bau, Berlino, Germania (1992).





Nel 1988 ha partecipato alla 43° Biennale di Venezia. Nel 2023 Alfredo Pirri ha ricevuto la Laurea honoris causa in Architettura-progettazione architettonica, da parte dell’Università degli Studi di Roma Tre. Nel 2005 Roberto Benigni ha commissionato all’artista un’opera per una delle scene del film La tigre e la neve. Tra i suoi lavori più importanti vi è Passi, un’installazione site-specific che vede un incantesimo di specchi trasformati in un gigantesco pavimento calpestatile.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Alfredo Pirri

Prezzo: 0.00

