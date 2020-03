Anche lo chef Natale Giunta lancia l'allarme

La Ztl di Palermo miete un’altra vittima. È la gelateria “King of Icecream” che sta per abbassare la saracinesca dopo 25 anni di attività a causa degli affari che sono calati drasticamente a causa dello stop alle auto. Fabrizio Sanfilippo continua la sua battaglia per la riapertura della via Roma al traffico veicolare.

“La gelateria “King of Icecream” sta per chiudere – afferma -. Il proprietario dell’attività mi comunica che da quando è entrata in vigore la Ztl gli affari sono andati di male in peggio, un altro padre di famiglia portato alla chiusura della sua attività”. Totò, come lo chiamano tutti, ha deliziato per 25 anni grandi, piccoli, turisti e palermitani con il suo gelato artigianale. La sua una piccola realtà a conduzione familiare. “La Ztl ha massacrato me e tutti i commercianti della via Roma e del centro storico”, dice con amarezza.

Anche lo chef Natale Giunta lancia l’allarme desertificazione di via Roma. L’attività di Giunta, fa sapere Sanfilippo, è crollata del 50%. In tutto ci lavorano 11 dipendenti che adesso rischiano il posto di lavoro. In crisi c’è anche la storica gelateria Lucchese di piazza San Domenico. Anche i gioiellieri di via Giovanni Meli sono allo stremo non ce la fanno più, anche per loro gli affari sono calati del tutto.

“Riapriamo la via Roma al traffico veicolare, quelle poche aziende rimaste aperte sono al collasso totale, rilanciamo la via Roma, aboliamo il varco di via Roma”, lo chiedono i palermitani, lo chiedono i commercianti del centro storico sia gli esercenti dell’orario diurno che notturno.