Parlano i ristoratori

“Grazie sindaco Leoluca Orlando, grazie Giusto Catania. Che meraviglia la Ztl notturna.”

Esordisce così in un post Facebook lo chef Natale Giunta lamentandosi dell’ultimo atto della giunta di Orlando, ovvero la Ztl notturna. Un provvedimento che sin dalle prime discussioni a Palazzo delle Aquile,non è andato giù ai commercianti del centro che paventavano una riduzione degli affari.

E così è stato per il noto chef de La Prova del cuoco, proprietario di un ristorante a Castello a Mare e di un bistrot in via Roma a Palermo. Proprio di quest’ultimo locale Giunta, nel suo post, ha pubblicato gli incassi relativi alla giornata di venerdì 28 febbraio, data zero della Ztl notturna. Il risultato è un dimezzamento degli introiti che passano dai quasi 2000 euro del venerdì precedente, ai 900 del venerdì scorso. Se le cose dovessero continuare così, dovrà ricorrere ai licenziamenti, fa intendere il cuoco.

“Siamo passati al 50% degli incassi dal venerdì precedente, a questo venerdì – continua. Siete dei geni… Passami u Coppu ha 11 dipendenti. Ora uniamoci tutte le attività e iniziamo a licenziare.”

A fargli eco è Gaetano Romeres, proprietario di un locale nel Cassaro basso, in Corso Vittorio Emanuele: “Ore 23.28 Cassaro basso: deserto totale. Caro Sindaco Orlando assessore Catania, signori residenti, potete godere per la disfatta che stiamo subendo noi onesti commercianti.”

Un malcontento, al momento isolato in termini di esternazioni pubbliche, ma che nei prossimi giorni potrebbe diventare un coro di protesta. Malcontento isolato dopo l’attivazione, sia chiaro, non nella fase interlocutoria culminata con il ricorso contro il provvedimento – poi respinto – presentato al tar dai commercianti.

Di tutt’altro avviso l’assessore Giusto Catania che si dice soddisfatto del primo weekend di Ztl notturna: “Funziona il provvedimento di limitazione al traffico notturno “benedetto” qualche giorno fa dal tribunale amministrativo (dopo il ricorso dei commercianti): poche auto dei non residenti all’interno della Ztl, ma migliaia di giovani in piazza davanti ai locali. In piazza Sant’Anna, via Cagliari, via Cantavespri la movida “appiedata” non è finita, tutt’altro. (…) i locali di via Bottai, Chiavettieri, Paternostro, del Cassaro erano aperti e abbastanza affollati. Dove hanno parcheggiato i clienti? Nel tanto criticato parcheggio del foro Italico, quello per intenderci, che per i commercianti era ritenuto troppo lontano dai locali.”

Si ricorda che il provvedimento della ztl avrà orari diversi a seconda della stagione. In inverno (inteso dall’ordinanza dal 1 novembre al 30 aprile), dunque, in questi giorni entrerà in vigore alle 23 del venerdì e del sabato e si protrarrà fino alle 6 del giorno seguente. In estate, invece (intesa dall’ordinanza dal 1 maggio al 31 ottobre) la ztl notturna sarà in vigore dalle 20 di venerdì alle 6 della mattina del sabato e dalle 20 del sabato alle 6 della mattina della domenica.