A Palermo

Entra in vigore già da stasera, venerdì 28 febbraio, a Palermo la Ztl centrale notturna a partire dalle 23. Lo ha reso noto la segreteria del sindaco Leoluca Orlando “avendo terminato l’Amat il posizionamento della relativa segnaletica”.

La ztl può partire per effetto del pronunciamento del Tar sull’istanza cautelare che era stata richiesta dai commercianti con un ricorso. In prima analisi ilTar aveva sospeso il provvedimento con ordinanza del presidente ma poi è entrato nel merito della sospensiva e i dati portati in udienza dla comune sull’inquinamento acustico e ambientale hanno convinto il tribunale amministrativo di Palermo che ha dato il via libera.

Le cinque telecamere saranno accese ai varchi e multeranno tutte le auto che entrano senza permesso. Per il sindaco Leoluca Orlando “è ora di mettere un punto fermo a questa vicenda e dare avvio a questo provvedimento. Sono convinto che come già avvenuto per la pedonalizzazione, dopo le prime resistenze anche i commercianti della zona comprenderanno che proprio la limitazione del traffico è uno strumento, il primo strumento per il rilancio economico e per contrastare la crisi”

Il via libera è arrivato dalla prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Calogero Ferlisi che ha respinto l’ordinanza cautelare richiesta dai commercianti ma ha limitato il provvedimento ad un anno di applicabilità, poi dovrà essere revisionato.

l provvedimento della ztl avrà orari diversi a seconda della stagione. In inverno (inteso dall’ordinanza dal 1 novembre al 30 aprile), dunque, in questi giorni entrerà in vigore alle 23 del venerdì e del sabato e si protrarrà fino alle 6 del giorno seguente. In estate, invece (intesa dall’ordinanza dal 1 maggio al 31 ottobre) la ztl notturna sarà in vigore dalle 20 di venerdì alle 6 della mattina del sabato e dalle 20 del sabato alle 6 della mattina della domenica.

Se il venerdì la ztl, dunque, inizierà la mattina alle 8 e durerà (in estate) fino alle 6 dell’indomani ininterrotamente, il sabato, invece, la ztl notturna entrerà in vigore alle 20 in estate e alle 23 in inverno per durare fino alle 6 della domenica mattina.

Durante questi orari saranno in vigore le stesse regole della Ztl diurna dunque non saranno ammesse le auto da euro 0 a euro 3 mentre le altre vetture potranno accedere solo se in possesso di un pass annuale o semestrale o se pagheranno il pass giornaliero. Varranno anche le regole di sconto sui pass per i mezzi poco inquinanti ovvero ibridi o a gas, che pagheranno la metà della ordinaria tariffa di accesso.

Per i pass giornalieri è prevista una diversa regolamentazione relativamente alla ztl notturna. Chi richiederà un pass giornaliero per le giornate di venerdì o sabato potrà circolare non fino alla mezzanotte come previsto nelle altre giornate ma il pass varrà fino alle 6 del mattino del giorno seguente.

Restano esentati ciclomotori e veicoli a due ruote oltre a tutti i mezzi di soccorso e di polizia e ordine pubblico. Restano in vigore anche tutte le altre disposizioni relative alle aree pedonali ed agli orari di carico e scarico merci oltre che le deroghe per i residenti.

Sul fronte del ‘dove lasciare l’auto’ a seguito delle interlocuzioni tra l’Amministrazione comunale e la società Apcoa, il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele Orlando, nelle sere/notti di istituzione della Ztl notturna applicherà una tariffa promozionale di 2,5 euro valida per tutta la notte. La tariffa promozionale sarà attiva dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 6.00 del sabato e dalle ore 20.00 del sabato fino alle ore 6.00 della domenica.