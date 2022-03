A Casa Minutella, Eleonora Lo Curto e Patrizia Monterosso

La grande bellezza della Sicilia è il tema della puntata di Casa Minutella. Il talk show condotto da Massimo Minutella andrà in onda alle 14.45 su BlogSicilia e Video Regione, sul canale 16 del digitale terrestre. In cosa consiste questa “grande bellezza”. Nella prima parte del programma si parlerà del testo di legge, attualmente in discussione all’Assemblea regionale siciliana, sulla riforma del sistema termale in Sicilia. Per comprendere di cosa si tratti, ne parleremo con Eleonora Lo Curto (deputata regionale e Udc e prima firmataria della legge) e Liborio Furco, presidente del Gruppo di azione Locale Elimos, uno dei principali promotori di questa riforma. L’obiettivo della legge è creare sviluppo, lavoro e nuove prospettive economiche. Con la riforma del sistema termale si punta, finalmente, a destagionalizzare il turismo e far sì che la Sicilia diventi una destinazione privilegiata per il benessere, la cura e la salute della persona.

La grande bellezza della Sicilia, una legge di riforma del sistema termale

La legge punta a creare un sistema integrato, con la creazione di un Distretto regionale del benessere, che metta in rete le eccellenze del nostro territorio, per offrire una proposta turistica completa e diversificata che abbracci la storia, la cultura, la natura, il paesaggio, l’identità dei luoghi, l’enogastronomia, il relax e il divertimento tutto l’anno. Dal punto di vista legislativo, poi, Il disegno di legge punto riforma la vecchia legge mineraria del ’56 e dota la Sicilia di una norma coerente con i principi definiti dall’Unione Europea, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista giuridico (Bolkestein e direttive UE). Grazie alla riforma, anche il settore termale potrà accedere ai fondi del Pnrr.

A Casa Minutella, Patrizia Monterosso racconta la Fondazione Federico II

La grande bellezza della Sicilia è anche la sua storia, raccontata con magnificenza e con una proiezione internazionale dalle attività della Fondazione Federico II, il braccio operativo della cultura del parlamento siciliano. Alla guida della Fondazione c’è Patrizia Monterosso. ospite della puntata di Casa Minutella. La Fondazione custodisce il Palazzo reale e la Cappella Palatina, ma anche è il volano di mostre, convegni ed esposizioni di livello mondiale. Un esempio su tutti la Mostra del fotogafo Steve McCurry, dedicata alle donne afgane e la Poetry Guerrilla di Angelo Accardi, in contemporanea a Palermo, Milano e Venezia.

Una Vela senza esclusi, la grande bellezza è anche sport e solidarietà

A Casa Minutella si parlerà anche di sport. Con Beppe Tisci, presidente della sezione di Palermo della Lega Navale Italiana, racconteremo il progetto “Una Vela senza Esclusi”, che torna dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni conseguenti alla pandemia, dal 31 marzo al 3 aprile, nel Golfo di Palermo. Il programma prevede una serie di regate con equipaggi composti anche da atleti disabili. “Una vela senza esclusi” nasce da un progetto voluto per la prima volta dalla sezione LNI di Palermo 10 anni fa, ideato partendo dalla consapevolezza che lo sport della vela contribuisce fortemente all’integrazione all’interno di gruppi misti caratterizzati da vissuti e abilità diverse tra loro che si annullano, una volta in acqua, dove l’unica abilità che fa la differenza è quella velica.