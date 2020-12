il 17 dicembre

Il 16 e il 17 Dicembre si celebra in tutto il mondo il 250° anniversario della nascita di Beethoven.

L’Associazione Palermo Classica, come da programma, avrebbe voluto dedicare all’evento una lunga maratona di oltre sei ore di musica.

A causa della pandemia ha dovuto rivedere l’evento e tuttavia ha deciso di realizzarlo per offrire ai propri utenti e al pubblico siciliano un concerto esclusivo.

A tal fine ha predisposto una diretta streaming dalla durata di circa tre ore, dalle ore 18:00 alle ore 20:30, interamente dedicata al compositore di Bonn.

Tale iniziativa sarà diffusa attraverso il sito web www.palermoclassica.it e la pagina Facebook @PalermoClassicaFestival.

In questa occasione verranno eseguite alcune importanti pagine del celebre compositore, come la celeberrima Sonata “Primavera” per violino e pianoforte – la Sonata per pianoforte conosciuta come la “Moonlight Sonata”, comunemente nota come Sonata al Chiaro di Luna. A questi si aggiungeranno il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 nella versione Beethoven/Lachner con quintetto d’archi – La Sonata per violoncello e pianoforte n. 4 Op. 102 n. 1 – la Sonata “Waldstein” e la Sinfonia n. 5 Op. 67 (I movimento).

Tra gli artisti che parteciperanno all’evento vi sono Seina Matsuoka, Giulio Potenza, Gabriele Ferrante, Florian Heinisch e Violina Petrychenko.