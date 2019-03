E’ una guerra persa quella dei vigili del fuoco, degli uomini della Rap della polizia e dei carabinieri contro le vampe.

In più punti a Palermo sono spuntate grosse cataste di legna in numerose strade pronte per essere incendiate.

La tradizione delle vampe di San Giuseppe di ripete mettendo in apprensione tanti cittadini che segnalano la presenza della cataste di legno.

Mentre una ne viene rimossa, dieci sono pronte ad andare in fiamme.