Sold out al Teatro santa cecilia

Un’occasione d’oro per tutti gli amanti del jazz a Palermo. La Fondazione the Brass Group offre al pubblico l’opportunità di assistere alla prova generale della leggenda del jazz William Billy Cobham in occasione dei quattro concerti previsti il 13 e 14 dicembre dove il “re delle bacchette” si esibirà per la prima volta al Real Teatro Santa Cecilia con l’Orchestra Jazz Siciliana.

Un concerto dedicato al suo 75° compleanno. Altro grande successo dunque per le attività concertistiche del Brass dopo il concerto di Christian Tumalan sempre accompagnato dall’OJS e quello di Laila Biali Trio e con le esibizione degli Exra Series che ha visto protagonisti Lucy Garsia, Giuseppe Milici, Sergio Filosto 4tet e Chiara Civello.

Sull’iniziativa interviene il presidente della Fondazione The Brass Group, il Maestro Ignazio Garsia che ha dedicato la sua vita alla divulgazione della musica jazz. “Un sogno che si avvera: finalmente il Brass apre le porte alle prove dell’ Orchestra Jazz Siciliana. In continuità con il nostro lavoro di produzione e divulgazione, abbiamo deciso di aprire le porte del Real Teatro Santa Cecilia per le prove dell’OJS. Un modo completamente nuovo e diverso per scoprire i segreti ed i “dietro le quinte” dei concerti più prestigiosi della stagione Brass in Jazz. Cinque imperdibili appuntamenti, in cui il pubblico potrà assistere alle prove della nostra Orchestra insieme ai grandi interpreti del panorama jazzistico internazionale come: Billy Cobham, Desirée Rancatore, Ron Carter, Trijntje Oosterhuis e Francesco Buzzurro”.

Billy Cobham salirà sul palco dello storico teatro del ‘600, il Real Teatro Santa Cecilia, venerdì 13 e sabato 14 dicembre con doppio turno alle ore 19.00 e 21.30 assieme all’OJS diretta dal Maestro Domenico Riina. Un evento proposto dalla Fondazione the Brass Group che desta grande aspettativa grazie al ritmo e ai virtuosismi, allo swing, al groove, all’amore per l’improvvisazione del batterista, percussionista e compositore innovativo classe 1944 che ha suonato con i grandi nomi della musica, da Horace Silver a Miles Davis, ed è stato anche il fondatore assieme John McLaughlin, della Mahavishnu Orchestra.

Il 16 maggio di quest’anno, Billy Cobham, conosciuto in tutto il mondo come “Il Signore dei tamburi”, ha spento la settantacinquesima candelina di una vita spesa al servizio della musica ed è proprio con la musica che il celebre batterista ha voluto festeggiare la ricorrenza allestendo una speciale tournée celebrativa che lo ha portato in giro sui palchi di tutto il mondo. Adesso che il 2019 volge al termine, Cobham giunge a Palermo con le sue leggendarie bacchette per concludere questo lungo ed esaltante tour come ospite speciale dell’Orchestra Jazz Siciliana.