Iniziativa sociale e di solidarietà per le vittime di violenza

La battaglia contro la violenza domestica, il cyberbullismo e le aggressioni al personale sanitario sale a bordo di una nuova iniziativa di solidarietà. La concessionaria Hyundai Style System di Palermo, guidata dal direttore Antonio Di Pietro, ha scelto di sostenere concretamente i progetti portati avanti dal sindacato di polizia Coisp e dall’associazione “Oltre le paure”, consegnando una vettura in comodato d’uso gratuito destinata agli spostamenti dei volontari e dei referenti dei progetti.

Il veicolo permetterà a Linda Moceri e Adolfo Colli, ideatori dei format “C6 – Consapevolezza digitale” e “Dalla violenza ci si può difendere”, di raggiungere con maggiore facilità i numerosi istituti scolastici del capoluogo e della provincia. Si tratta di un riconoscimento importante per un’attività che, dal 2022 a oggi, ha già coinvolto oltre 140 scuole, incontrando migliaia di studenti, docenti e genitori per discutere di legalità e sicurezza virtuale.

L’iniziativa del Coisp Palermo, rappresentato dal segretario provinciale Sergio Salvia, punta sulla prevenzione attraverso il dialogo. Il progetto pilota “C6” nasce infatti con l’obiettivo di educare i giovani a un uso consapevole dello smartphone e dei social network, mentre l’intervento dell’associazione “Oltre le paure” si focalizza sul contrasto alla violenza di genere e sulla difesa personale. Proprio nel maggio 2025, il sodalizio tra queste realtà si è consolidato con l’avvio di corsi di autodifesa fisica e legale dedicati a medici e insegnanti, categorie sempre più spesso bersaglio di aggressioni sul luogo di lavoro.

Secondo Adolfo Colli, referente per i progetti di legalità, questo traguardo è il frutto di quattro anni di impegno ininterrotto sul territorio. La collaborazione con Linda Moceri ha permesso di implementare i contenuti, offrendo risposte pratiche a chi è vittima di soprusi. La scelta di Style System di scendere in campo al fianco delle forze dell’ordine e del mondo associativo testimonia come la società civile e l’imprenditoria locale possano giocare un ruolo decisivo nel debellare la cultura della violenza.

Il segretario Sergio Salvia ha ribadito come il sindacato di polizia senta il dovere di tutelare non solo gli operatori in divisa, ma l’intera collettività, mettendo a disposizione esperti del settore per fornire strumenti di difesa e consapevolezza. Grazie al nuovo mezzo di trasporto, la campagna di sensibilizzazione potrà ora estendere ulteriormente il proprio raggio d’azione, portando un messaggio di speranza e supporto anche nelle zone più periferiche della provincia.