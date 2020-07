E’ stata una lunga notte quella trascorsa in viale Regione Siciliana. I vigili del fuoco e i sommozzatori sono rimasti per lunghe ore a scandagliare il fondale di quel grosso lago che si è creato all’altezza dell’ex Motel Agip.

Si cercano i dispersi. I due automobilisti che per tutto il pomeriggio e la notte sono stati dati per annegati da alcuni automobilisti e da un camionista che ha raccontato di avere visto il marito che chiedeva aiuto.

Il lavoro per liberare la strada continuerà oggi per tutta la giornata. Non si sa ancora quando potrà riaprire alla circolazione il traffico tra i due sottopassi di viale Regione Siciliana che ieri si sono trasformati in trappole per gli automobilisti.