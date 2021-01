Giusy Russa passa al misto

Dopo il bilancio, lo strappo di Sinistra Comune, oggi la maggioranza cerca di fare quadrato con un confronto politico. L’appuntamento tra le diverse forze che sostengono il sindaco Leoluca Orlando è fissato per le 15. Lo riporta il Giornale di Sicilia. Obbiettivo è mettere insieme i pezzi di una maggioranza che appare sfaldata. Cimitero stracolmo di bare, scuola, strade dissestate sono gli argomenti su cui si reggono i malumori ma, in vista delle elezioni del 2022 stare assieme conviene a tutti e si cerca di trovare delle intese. Fabio Giambrone non ha però gradito il comportamento di alcuni esponenti della maggioranza. “Non posso più sopportare e accettare che la maggioranza che ci sostiene – ha detto – abbia questi atteggiamenti con la giunta”.

Intanto Italia Viva in Consiglio comunale perde una pedina. Giusy Russa va al misto. “Dopo un’attenta e lunga riflessione, ho deciso di lasciare il gruppo di Sicilia Futura-Italia Viva nel consiglio comunale di Palermo e al momento passo al gruppo Misto“, dice Giusy Russa, eletta alle amministrative del 2017 con il movimento civico ‘Uniti per Palermo’ con 998 preferenze e poi passata al gruppo che annovera consiglieri di Sicilia Futura e Italia Viva.

“La crisi di governo che sta vivendo l’Italia, a causa delle decisioni irresponsabili di Matteo Renzi – spiega – rischia di destabilizzare il Paese. Una scelta moralmente scorretta in un momento così delicato e fragile, che non condivido e che ho vissuto con profondo disagio per i tempi e i modi di una crisi che getta le istituzioni nel caos. Ecco perché – aggiunge Russa – non condividendo più l’azione politica, portata avanti dai vertici di Italia Viva, lascio Sicilia Futura-Italia Viva passando al gruppo misto e ringrazio i miei ex colleghi per il lavoro fatto sinora“.